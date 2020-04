Jeep e Dodge: spot pubblicitari durante “One World: Together At Home”

Nell’ambito di One World: Together At Home, uno speciale televisivo e digitale a livello globale per supportare gli operatori sanitari in prima linea e l’Organizzazione mondiale della sanità, FCA presenterà due nuovissimi spot televisivi per i marchi Dodge e Jeep. I video di 30 secondi, “Forza” per Dodge e “Sette Continenti” per Jeep, andranno in onda durante lo speciale televisivo di due ore come parte dell’evento trasmesso e trasmesso in streaming a livello globale a sostegno della lotta contro la pandemia di COVID-19. La storica trasmissione sarà ospitata da Jimmy Fallon di The Tonight Show, Jimmy Kimmel di Jimmy Kimmel Live e Stephen Colbert di The Late Show con Stephen Colbert .

“Come casa automobilistica e cittadino globale del mondo, è nostro dovere incoraggiare i nostri conducenti a rimanere fuori strada, quando possibile, per aiutare a proteggere la salute e la sicurezza di tutte le persone, comprese quelle in prima linea in questa crisi”, ha affermato Olivier Francois, Chief Marketing Officer, FCA. “Vogliamo anche riconoscere e onorare questi primi soccorritori e gli operai essenziali che lavorano instancabilmente per garantire che quando torniamo per le strade che torniamo in modo sicuro”.

Il video di 30 secondi del marchio Dodge “Strength” onora i lavoratori essenziali in prima linea nella crisi, tra cui paramedici, polizia, vigili del fuoco, medici, infermieri, drogherie, operai e conducenti di merci. Il video ancorerà anche la campagna di social media #TheMuscleBehindUs del marchio Dodge in corso attraverso i suoi canali Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Ulteriori informazioni sulla campagna saranno annunciate la prossima settimana.

Il video di 30 secondi del marchio Jeep “Seven Continents” supporta l’iniziativa sociale recentemente annunciata del marchio #StayOffTheRoad, chiedendo ai suoi proprietari, fan, amici e seguaci di rimanere fuori strada, radunando le loro comunità e alimentando lo spirito americano. Oggi e andando avanti, le sette fessure della griglia Jeep rappresentano i sette continenti del Nord America , Sud America , Europa , Africa , Asia , Australia e Antartide . La narrazione sul posto include la lingua, “E oggi stiamo con tutti e sette. Insieme, ce la faremo.”

I marchi FCA, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep e Ram hanno recentemente lanciato singole campagne sui social media per incoraggiare i conducenti a rimanere a casa, quando possibile, e per supportare tutte le forze di lavoro essenziali in prima linea nella crisi. I marchi pubblicheranno i contenuti dei social media sabato mentre si svolge l’evento televisivo di più ore e lo streaming digitale. Inoltre, la scorsa settimana FCA ha lanciato la serie di spettacoli per soggiorno #MusicMonday per intrattenere e incoraggiare le persone a impegnarsi a rimanere a casa per i propri cari.

The One World: Together At Home, uno speciale televisivo e digitale globale, curato in collaborazione con Lady Gaga, includerà Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong , Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John , FINNEAS, Idris e Sabrina Elba , J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington , Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder.

Alimentato dagli impegni di sostenitori e partner aziendali a beneficio del Fondo di risposta di solidarietà COVID-19, lo speciale di trasmissione andrà anche a beneficio di enti di beneficenza locali e regionali che forniscono cibo, alloggio e assistenza sanitaria a coloro che hanno più bisogno di aiuto.

One World: Together At Home sarà trasmesso in diretta sabato 18 aprile 2020 , alle 17:00 PDT / 20:00 EDT / mezzanotte GMT , in onda su ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeartMedia e Bell Media networks e piattaforme in Canada . A livello internazionale, BBC One eseguirà il programma domenica 19 aprile 2020. Altre emittenti internazionali includono beIN Media Group, MultiChoice Group e RTE. La trasmissione virtuale mostrerà unità tra tutte le persone colpite da COVID-19 e celebrerà e supporterà anche coraggiosi operatori sanitari che svolgono lavori di salvataggio in prima linea.