Vettel: “Non è realistico avere 10 weekend di gara di fila”

La Formula 1 sta lavorando per mettere insieme un calendario in modo che la stagione 2020 possa essere giocata. L’idea è di condensare il maggior numero possibile di corse nella seconda metà dell’anno. Tuttavia, Sebastian Vettel avverte che tenere troppi GP di fila non è una cosa praticabile.

Il tedesco accetta di avere più test di fila del solito, ma ritiene che ci sia un limite. Per il pilota Ferrari, il benessere di tutti i lavoratori deve essere curato, non solo i conducenti. Ecco perché chiarisce che sarà necessaria una settimana di riposo.

“Probabilmente avremo più gare, saranno più compatte, ma non si devono superare i limiti. Dovrebbe essere rispettato il fatto che le persone che lavorano nei GP hanno bisogno di una pausa, non è realistico avere dieci fine settimana di gare di fila”, ha detto in dichiarazioni raccolte dal sito ufficiale. di F1.

L’Austria, che ha in programma il suo GP per il 5 luglio, si è detta disponibile a tenere due gare e farlo a porte chiuse. Vettel pensa che riprendere la stagione senza i fan sugli spalti sarebbe la cosa giusta da fare.

“Le prime gare saranno probabilmente un po’ compromesse. A nessuno piace correre di fronte a stand vuoti, ma ovviamente è sempre meglio che non correre per niente”, ha spiegato. I piloti vogliono tornare in pista, ma sono perfettamente consapevoli che le decisioni prese sono state quelle giuste. Vettel ha dichiarato di aver comunicato tra loro per discutere quando e quando sarà possibile competere. Inoltre, sottolinea che per loro la cosa più importante è garantire la sicurezza.

“È molto difficile, è una decisione difficile. Hai la salute dello sport, dal punto di vista commerciale, ma d’altra parte hanno una responsabilità con le persone che lavorano nel paddock e, soprattutto, con i fan. Molte persone vengono a vedere le nostre gare Dobbiamo essere sicuri che ci prendiamo cura di loro tanto quanto ci prendiamo cura di noi stessi “, ha detto per finire.

