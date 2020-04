Ferrari: Louis Camilleri afferma che Maranello è pronta a ripartire

Louis Camilleri, attuale CEO di Ferrari, ha dichiarato nelle scorse ore che la casa automobilistica modenese è pronta a ripartire e ha tutte le carte in regola per farlo non appena il Governo italiano darà il via libera.

L’amministratore delegato del cavallino rampante, infatti, ha affermato: “Essere pronti e tutto. State sicuri che Ferrari è pronta“. Tale dichiarazione è stata fatta durante l’Assemblea degli Azionisti tenutasi ad Amsterdam dove sono stati rivelati i risultati finanziari ottenuti dal marchio modenese e dove è stata commentata l’attuale situazione.

Il CEO di Ferrari ha continuato dicendo: “Pensando alla futura riapertura delle nostre attività, i nostri pensieri e le nostre azioni sono in primo luogo e fondamentalmente rivolti alla necessità di garantire l’ambiente lavorativo più sicuro possibile per il nostro personale. ‘Back on Track’ è un processo dettagliato che abbiamo sviluppato per testare numerosi sistemi e protocolli per consentire la riapertura sicura e graduale dell’ambiente di lavoro Ferrari“.

Stando alle ultime disposizioni emesse dal governo, il 4 maggio potrebbe essere la prima data della ripartenza, anche se non ci sono ancora certezze. Camilleri ha proseguito dicendo: “Nessuno sa precisamente quando accadrà ma come dice Shakespeare nell’Amleto ‘Se non succederà adesso, verrà pure il momento in cui dovrà succedere“.

Nel corso dell’Assemblea degli Azionisti, Ferrari ha rivelato i risultati finanziari ottenuti nel 2019. Quest’ultimo si è concluso con 3,766 miliardi di euro di ricavi netti (+10,1% rispetto al 2018) e 10.131 auto consegnate (+9,5% rispetto all’anno precedente). Si tratta praticamente di un nuovo record raggiunto dal cavallino rampante.

Il CEO di Ferrari ha concluso il suo intervento affermando: “La nostra fiducia nel futuro ed è una ricompensa ai nostri azionisti in questi momenti difficili posso assicurarvi che tutte le azioni intraprese finora comportano un significativo grado di flessibilità sia per affrontare le sfide a breve termine sia per prepararci a prosperare quando sarà il momento“.