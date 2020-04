Jeep Gladiator e Ram Power Wagon conquistano i Gold Winch Awards 2020

The Fast Lane Truck (TFLtruck) ha nominato vincitori dei Gold Winch Awards 2020 due veicoli di Fiat Chrysler Automobiles: il Jeep Gladiator e il Ram Power Wagon 2020.

Il primo si è aggiudicato il premio Best Mid-size Off-Road Truck of the Year (miglior pick-up off-road di medie dimensioni dell’anno) mentre il secondo quello di Best Heavy Duty Off-Road Truck of the Year (miglior pick-up off-road heavy duty dell’anno).

Jeep Gladiator e Ram Power Wagon 2020: FCA conquista due nuovi premi grazie ai pick-up

Andre Smirnov, caporedattore di TFLtruck.com, ha dichiarato: “Quest’anno la competizione è stata molto dura. Alla fine, il Jeep Gladiator Rubicon si è collocato al di sopra degli altri sulla base delle sue capacità off-road e della divertente esperienza di guida avventurosa. La decisione finale è stata unanime. Ram Power Wagon ha vinto il Gold Winch Award 2020 grazie alla sua precisa attenzione sulla capacità e sugli equipaggiamenti off-road. Ha ancora il miglior sistema di sospensioni, molte opzioni fra cui scegliere e un argano incluso“.

Per decretare i vincitori dei Gold Winch Awards, i redattori di The Fast Lane Truck testano i veicoli su diversi percorsi in Colorado, raggiungendo alte quote con terreni che variano da ghiaia sciolta a rocce e neve. Le prestazioni complessive su strada ottenute dal Jeep Gladiator Rubicon, combinate con la sua leggendaria capacità e libertà all’aria aperta, hanno conquistato i giudici.

Questi ultimi hanno notato che le capacità e gli equipaggiamenti dedicati all’off-road offerti dal Ram Power Wagon 2020, come le sospensioni uniche, il bloccaggio dei differenziali anteriore e posteriore, la disconnessione della barra antirollio anteriore e l’argano che supporta fino a 5443 kg, lo collocano al vertice della sua categoria.

Una volta sommati tutti i voti, il Gladiator Rubicon 2020 e il Power Wagon 2020 sono risultati i vincitori dei rispettivi segmenti. Gli esperti di TFLtruck hanno preso in considerazione quest’anno tutti i pick-up MY 2020 o i model year precedenti che non sono cambiati in modo significativo per quest’anno. Inoltre, i veicoli possono beneficiare di questo premio solo se testati prima del 1° marzo 2020.