Jeep Wrangler e Gladiator disponibili al prezzo riservato per i dipendenti

Jeep Wrangler e Gladiator hanno entrambi accumulato una certa fama, soprattutto nel campo dell’off-road. I due veicoli propongono delle capacità da fuoristrada di alto livello, se non le migliori presenti sul mercato.

Se ciò non bastasse, questo mese entrambi i modelli sono disponibili a un prezzo più basso in America. È sicuramente un’ottima notizia per tutti coloro che sono interessati all’acquisto entro la fine di aprile.

Jeep Wrangler e Gladiator: i due veicoli off-road sono disponibili ad un prezzo scontato in America

Secondo un report di CarsDirect, le Jeep Wrangler e Gladiator vengono offerte per la prima volta ai prezzi che solitamente sono riservati ai dipendenti. Ciò equivale a circa 3500 dollari di risparmio, oltre a un TAEG dello 0% per 36 mesi. Il prezzo per i dipendenti FCA equivale a una riduzione del 5% rispetto a quello di listino.

Ad esempio, CarsDirect ha calcolato che il prezzo di una Jeep Wrangler Unlimited Sahara Edition può arrivare a costare 35.296 dollari anziché 38.645 dollari al netto delle spese di destinazione. Per quanto riguarda il Jeep Gladiator, il prezzo scende di 3500 dollari.

Parliamo di un enorme miglioramento rispetto a quanto offerto il mese scorso. In base a quanto riportato dagli addetti ai lavori, alcuni rivenditori potrebbero offrire uno sconto di fino a 10.000 dollari su entrambi i veicoli della casa automobilistica americana.

Il prezzo riservato ai dipendenti è applicabile soltanto al momento dell’acquisto e inoltre non include le top di gamma Wrangler Rubicon e Gladiator Mojave Edition. Infine, il TAEG dello 0% per 36 mesi su entrambi i veicoli non può essere utilizzato in combinazione con il prezzo riservato ai dipendenti.