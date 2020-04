Una LaFerrari a quasi 400 km/h sull’Autobahn [VIDEO]

È semplicemente impressionante sentire l’urlo del 12 cilindri di Maranello installato sulla LaFerrari che sfreccia su una strada aperta al traffico puntando il tachimetro fino ad un valore massimo di 372 km/h. Fa impressione la progressione che rende l’accelerazione mostruosa come poche, in pochi attimi si raggiunge la soglia dei 300 chilometri all’ora e dopo poco è il momento di stabilizzare il tutto ai 372 km/h.

Un valore da Ferrari dura e pura. D’altronde nel nome c’è proprio la più pura dichiarazione di esclusività del marchio del Cavallino Rampante. In ogni caso, forse coadiuvata dal tratto rettilineo lunghissimo, la LaFerrari appare decisamente semplice da condurre a dispetto di una velocità di punta da far drizzare i capelli.

Solo pochi esemplari prodotti

C’è poi da considerare che il proprietario è uno dei 499 possessori di questa vettura. Sono infatti questi gli esemplari venduti di cui 209 nella variante Aperta, spider. Bisogna però considerare un esemplare venduto all’asta in aiuto del terremoto che nel 2016 ha colpito il Centro Italia. Si tratta quindi una delle più incredibili hypercar ibride presenti sul mercato, sicuramente quella che vuole dimostrare meglio di tutte di che pasta è fatta. Presentata nel 2013 ma ancora attualissima in termini di prestazioni, notevolissime.

Il vero centro nevralgico della Ferrari LaFerrari è il suo propulsore 12 cilindri con bancate disposte a V con angolo pari a 65 gradi. Il motore possiede una cilindrata di 6.262 cc con una potenza massima di 800 cavalli. A questo viene abbinato un motore elettrico capace di ulteriori 163 cavalli di potenza che spostano il limite a 963 cavalli di potenza complessiva. Dati utili a mettere in pratica una coppia di 900 Nm da indirizzare all’assale posteriore.

Decisamente interessante anche il peso fissato a poco più di 1.200 chilogrammi, grazie all’ampio utilizzo di fibra di carbonio e kevlar per la scocca. Le sospensioni sfruttano un cinematismo a triangoli sovrapposti davanti e un sistema Multilink sul posteriore. Si frena bene con i grandi dischi carboceramici.

Per raggiungere i 100 km/h partendo da fermo bastano meno di 3 secondi, che diventano meno di 7 per i 200 km/h e circa 15 per i 300 km/h. Un vero punto di riferimento in termini di tecnologia applicata e prestazioni. Elementi messi in pratica sull’Autobahn visibile nel filmato. Uno spettacolo per gli occhi e un toccasana per il cuore degli appassionati.