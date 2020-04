Ferrari FF: un esemplare sfreccia sull’Autobahn a oltre 300 km/h | Video

La Ferrari FF è stata sostituita alcuni anni fa dalla GTC4Lusso. Nonostante ciò, abbiamo di fronte ancora una vettura parecchio performante e una delle migliori GT prodotte recentemente.

L’auto è stata presentata in anteprima nel 2011 attraverso il sito Web ufficiale di Maranello mentre la presentazione al pubblico avvenne in occasione del Salone di Ginevra dello stesso anno. A guidare la FF c’è un motore V12 aspirato da 6.3 litri capace di sviluppare una potenza di 660 CV a 8000 g/min e 683 nm di coppia massima a 6000 g/min.

Ferrari FF: un esemplare Rosso Brillante mostra tutta la sua potenza su strada

Ciò che ha reso particolarmente unica la Ferrari FF al momento del suo lancio è stato l’esclusivo sistema di trazione integrale che incorpora due trasmissioni le quali inviano la potenza a ciascuna delle quattro ruote in base alle necessità.

Uno degli ultimi video pubblicati su YouTube da AutoTopNL vede protagonista proprio un esemplare della Ferrari FF. Il pilota ha avuto la possibilità di guidare un modello in Rosso Brillante sull’Autobahn tedesca, mettendolo alla prova.

Mentre sempre più auto ad alte prestazioni, comprese le proposte di Ferrari, optano per motori a induzione forzata, la FF in questione ha un’unità ad aspirazione naturale. Nel filmato è possibile vedere come questa GT riesca a mantenere un ritmo e una stabilità alle alte velocità.

Il revisore di AutoTopNL è riuscito a spingere la vettura fino a circa 320 km/h, ovviamente in un tratto dell’autostrada dove non ci sono limiti di velocità. I dati ufficiali forniti da Maranello parlano di una velocità di punta di 335 km/h e di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. Per scoprire le prestazioni raggiunte da questo esemplare della Ferrari FF, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.