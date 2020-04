Jeep pagherà le rate ai suoi clienti in Brasile sino al 2021

Per dimostrare che insieme è possibile superare qualsiasi ostacolo e rafforzare l’assistenza ai clienti, Jeep lancia una campagna senza precedenti in cui pagherà le prime rate di Renegade e Compass fino al 2021. Iniziata mercoledì (8 aprile), l’azione, che durerà fino al 5 maggio, incoraggia l’economia e incoraggia la conservazione dei sogni.

Il pacchetto di condizioni speciali del marchio di FCA ora differisce dagli altri in quanto non è un’estensione del tempo o uno scarico parziale delle prime rate, ma una chiara partnership con la casa americana in modo che i clienti possano iniziare o continuare a scrivere le loro storie in collaborazione con il marchio.

“Mettiamo sempre al primo posto i nostri clienti e in questo momento difficile, quando i tassi di interesse sul finanziamento aumentano e la fiducia dei consumatori scende. Con questa azione, condividiamo qualcosa che mostra lo spirito della nostra azienda che vuole andare avanti, collaborando con coloro che sognano di avere una Jeep nel garage e incoraggiando l’economia a continuare ad andare avanti ”, ha affermato Everton Kurdejak, direttore delle vendite di Jeep.

Da adesso fino al 5 maggio, Jeep pagherà fino a 8 delle prime rate di coloro che acquistano una Renegade o una Compass. Se il cliente fornisce il 75% del valore dell’auto e sceglie di pagare il resto con 36 rate, Jeep pagherà le prime 8 rate, ovvero il cliente pagherà solo nel 2021. Con una percentuale del 75 % e 24 rate, Jeep sarà responsabile del pagamento delle prime 5. Se il restante 25% è diviso in 12 rate, il marchio coprirà le prime tre rate.

Se il cliente darà un acconto del 50%, avrà anche dei vantaggi. Pagando in 36 rate, Jeep pagherà le prime 4 rate, in 24, il marchio coprirà le prime 3 e se le rate sono 12, la prima rata sarà pagata dalla casa americana. Tutti i piani rateali includono tassi di interesse differenziati e ridotti di appena lo 0,99%.