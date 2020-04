Vasseur su Raikkonen: ‘Ecco cosa porta Kimi ad Alfa Romeo’

Il capo del team Alfa Romeo, Frederic Vasseur, ha fornito una panoramica delle qualità che Kimi Raikkonen apporta al team di Formula 1. Un campione del mondo e uno dei piloti più redditizi nella storia della Formula 1, il posto di Raikkonen come uno dei grandi di tutti i tempi dello sport sarà saldamente consolidato quando deciderà di appendere casco e guanti. Ma, a 40 anni, il pilota finlandese sta ancora andando forte e non ha ancora mostrato alcuna indicazione che sia pronto a ritirarsi.

Ecco le qualità di Kimi Raikkonen che fanno comodo ad Alfa Romeo secondo Vasseur

Mentre continua a correre, continua a portare moltissimo al team Alfa Romeo. “Kimi non ha bisogno di soldi e non corre per soldi”, ha detto Vasseur a Canal Plus, secondo grandpx.news. “Vuole solo divertirsi e dimostrare di essere ancora in grado di esibirsi bene. È altrettanto consapevole di non poter vincere altri Gran Premi, ma evidentemente il suo piacere consiste anche nel vedere l’evoluzione della squadra, che è quello che stavo cercando come manager. “Volevo qualcuno con noi che volesse prendere parte allo sviluppo del team. Ha un’esperienza immensa sia in termini di corse che di squadre di alto livello. Ha gareggiato per alcuni grandi nomi. Per me è un grande vantaggio averlo in squadra”.

