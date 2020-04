Mercedes e Ferrari chiedono chiarezza a Hamilton e Vettel

I contratti di Lewis Hamilton e Sebastian Vettel scadono alla fine del 2020, quindi la domanda è se rimarranno rispettivamente con Mercedes e Ferrari. In ogni caso, i team vogliono saperlo dai piloti entro la fine di aprile. Motorsport.it ha detto che entrambi i team hanno presentato un contratto ai piloti e che vorrebbero conoscere le loro intenzioni entro la fine di questo mese. La Mercedes è ovviamente felice di continuare con l’ormai sei volte campione del mondo, ma la domanda è: quanti soldi extra può offrire la squadra.

Con sei titoli mondiali in tasca, il britannico ha una buona posizione negoziale e il rinnovo del contratto di Charles Leclerc e Max Verstappen e la partenza di Esteban Ocon alla Renault non rendono la situazione più facile per la Mercedes. In realtà devono estendere il contratto, perché George Russell non è ancora considerato pronto per prendere la sua eredità. Alla Ferrari la situazione sembra un po’ diversa. Leclerc ha già firmato un nuovo contratto pluriennale e questo mette Vettel in una posizione difficile per la prima volta. Non firmerà più come leader della Ferrari e, a quanto si dice, deve cedere parte del suo stipendio e accontentarsi di un ruolo uguale a quello del compagno di squadra.

Vettel non è venuto in Ferrari per questo. Voleva fare come il suo idolo Michael Schumacher: diventare campione del mondo con la Ferrari, ma ciò non è ancora accaduto e con il supporto chiaramente espresso per il giovane talento Leclerc, le probabilità sembrano essere diminuite drasticamente per Vettel. Ci sono anche molti sostituti potenzialmente buoni pronti per la Ferrari. Vedremo dunque come si evolverà la situazione per Mercedes e Ferrari.

