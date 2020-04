Vettel minimizza la lotta con Leclerc: “L’importante è la Ferrari”

Sebastian Vettel afferma che il successo della Ferrari è molto più importante per lui del risultato della sua rivalità con Charles Leclerc. Il tedesco insiste nuovamente sulla rilevanza di correggere i punti deboli della squadra del 2019 per tornare ai vertici. Nonostante l’importanza che la battaglia tra Vettel e Leclerc ha avuto tra i media, il tedesco assicura che per lui l’unica cosa rilevante quest’anno è che la Ferrari sta andando nella giusta direzione.

“Non è importante se ho cinque punti in più o in meno di Leclerc. L’importante è che andiamo nella giusta direzione come squadra. Ovviamente l’anno scorso ha rappresentato un passo indietro perché non eravamo solidi come anni prima. Ci sono ragioni. Dobbiamo capirle e assicurarci che scompaiano e che possiamo andare di nuovo avanti “, afferma Vettel, parlando alla rivista britannica Autosport. “In realtà il nostro obiettivo qui è assicurarci che la Ferrari sia tornata in vetta”, aggiunge.

D’altra parte, Vettel spiega anche come riesca a gestire l’attuale tendenza a esaltare e poi buttare a terra gli atleti così rapidamente. “Le domande cambiano ogni giorno, cambiano dopo ogni risultato, quindi in questo aspetto sento che vivi di più a breve termine oggi. Se hai una brutta giornata, le cose sono un disastro nei prossimi giorni. Se ne hai una buona, sei il migliore per settimane “, spiega.

“È sempre stato così in qualche modo, ma ora è cambiata la velocità con cui tutto cambia. Tuttavia, questo è qualcosa che non accade solo in Formula 1, ma in tutto il mondo. Non sono un esperto finanziario, ma se guardi il mercato azionario, un giorno sale e l’altro scende “, espone il quattro volte campione alla fine.

