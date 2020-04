Ferrari F399: ecco come sarebbe l’hypercar di Maranello

Ferrari è una delle case automobilistiche più apprezzate sia nell’industria dell’auto che nel Motorsport. Il portfolio attuale dell’azienda è fra i più vari del mercato, con vetture che vanno dalla Roma recentemente introdotta alla SF90 Stradale come la prima ibrida plug-in dopo LaFerrari.

I 1000 CV erogati dal motore V8 biturbo da 3.9 litri e dai tre propulsori elettrici di quest’ultima permettono alla supercar di affrontare senza problemi la Mercedes-AMG One o la Aston Martin Valkyrie, anche se il suo design non sembra eguagliare queste ultime due.

Ferrari F399: un progetto davvero interessante che immagina l’hypercar del cavallino rampante

In attesa di vedere una hypercar ufficiale di Maranello, vi proponiamo in questo articolo un progetto davvero interessante realizzato dall’artista Sabino Leerentveld. Con il nome di Ferrari F399, abbiamo di fronte una hypercar concept che presumibilmente ha l’obiettivo di sfidare la tedesca di Affalterbach e la britannica di Aston Martin.

Il veicolo riesce a fondere perfettamente alcuni elementi presi in prestito da una monoposto di Formula 1 con le linee viste spesso nel segmento delle hypercar. Secondo Yanco Design, il nome della vettura non ha nulla a che fare con la F399 di F1 guidata da Micheal Schumacher per vincere il titolo costruttori nel 1999 ma più che altro è una sorta di erede spirituale della F288 GTO.

Essendo soltanto un progetto digitale, il designer non ha pensato al gruppo propulsore. Tuttavia, visti gli ultimi sviluppi effettuati dalla casa automobilistica modenese possiamo immaginare la presenza di un motore endotermico abbinato a dei propulsori elettrici in modo da guadagnare potenza extra.

La Ferrari F399 non è l’unico progetto realizzato da Sabino Leerentveld. Potete dare un’occhiata a tutti i suoi lavori collegandovi alla pagina Pinterest ufficiale.