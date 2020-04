Chi vuole una Ferrari Testarossa convertibile a € 750.000?

Bizzarrini è uno dei grandi nomi della storia automobilistica italiana. Fu Giotto Bizzarrini a renderlo famoso, lavorando prima per marchi come Ferrari o Alfa Romeo alla fine degli anni ’50. Ha fondato il marchio Bizzarrini nel 1964. La BZ-2001 è una delle opere più famose di questo tuner. Si tratta di una concept car svelata nel 1990, basata sulla Ferrari Testarossa su cui è installata una carrozzeria completamente nuova. Avrebbe dovuto anticipare una piccola serie di modelli che avrebbero utilizzato un V8 americano, ma il marchio è fallito prima di poter portare a termine il suo programma.

La BZ-2001 di Giotto Bizzarrini basata sulla Ferrari Testarossa messa in vendita a 750 mila euro

Questa concept car basata su Ferrari Testarossa è stata commercializzata ed è ora disponibile per la vendita sul sito Autoscout24. L’auto che viene venduta LM Classic Cars segna 2.418 chilometri sul contachilometri ed è stato registrato per la prima volta nel settembre 1992. Dotato di dodici cilindri piatti da 4,9 litri che sviluppano circa 385 cavalli, può diventare tua per la somma di 750.000 euro. Sì, è un po’ caro ma è il prezzo per avere un’auto che rappresenta l’unica versione esistente.

