Ferrari Testarossa Miami Vice: la versione in chiave moderna ipotizzata in render

Ferrari Testarossa è un nome sicuramente iconico nel portfolio di prodotti offerti fino ad ora dal cavallino rampante. La supercar progettata da Pininfarina è stata resa molto popolare anche grazie alla partecipazione nella serie TV Miami Vice. Detto ciò, Abimelec Design ha deciso di ipotizzare in render una versione più sensuale e moderna della Ferrari Testarossa nel suo ultimo progetto digitale.

L’icona degli anni ‘80 propone un corpo con kit widebody, un piccolo spoiler montato sul posteriore, un nuovo set di cerchi e un assetto ribassato. Tutte queste caratteristiche permettono alla Ferrari Testarossa Miami Vice di proporre un nuovo concetto di design.

Ferrari Testarossa: Abimelec Design immagina la versione moderna dell’esemplare usato in Miami Vice

Rispetto a quanto fatto fino ad ora, Abimelec Design non ha voluto realizzare dei semplici bozzetti ma questa volta ha deciso di creare dei veri e propri render. Ritornando alla Ferrari Testarossa, abbiamo di fronte una berlinetta a motore centrale prodotta dalla casa automobilistica italiana dal 1984 al 1996.

La presentazione ufficiale avvenne in occasione del Salone di Parigi del 1984 e proposta come erede diretta della 512 BB. Per questa vettura, Pininfarina ha deciso di disegnare una coda notevolmente allargata e implementare delle grandi griglie laterali. Questo design venne apprezzato da molte persone, seppur ricevette comunque qualche critica. Anche l’abitacolo della vettura è stato rifinito nei minimi particolari.

Originariamente, la Ferrari Testarossa disponeva soltanto di un solo specchietto retrovisore (come è possibile vedere nel progetto di Abimelec Design). Tuttavia, Maranello decise di adottare una soluzione più tradizionale a partire dal 1986 con l’adozione di due specchietti situati alla base dei montanti.

Sotto il cofano troviamo un motore V12 da 5 litri in grado di proporre una potenza di 390 CV a 6800 giri/min e 490 nm di coppia massima a 4500 giri/min, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti + retromarcia. Tale propulsore permetteva alla Ferrari Testarossa di raggiungere una velocità di 290 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi.