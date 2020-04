Barrichello: “Hamilton è un pilota migliore di Alonso”

Lewis Hamilton con i suoi sei titoli mondiali, è dopo Michael Schumacher il pilota di Formula 1 di maggior successo di sempre. Fernando Alonso, un pilota di grande talento, non è andato oltre due titoli. Ciò non significa che sia direttamente subordinato al britannico, poiché le monoposto guidate ovviamente hanno avuto un ruolo molto importante nei loro risultati. Ma quando l’ex pilota di Formula 1 Rubens Barrichello deve fare una scelta, vota per il sei volte campione. Il brasiliano spiega anche la sua scelta ai microfoni di Motorsport.com . “Penso che le qualità di Hamilton lo rendano migliore di Alonso, tutte le sue qualità, soprattutto perché ha combattuto con Alonso in una fase iniziale della sua carriera. Oggi Hamilton è migliore di Alonso” , ma ciò non significa che lo spagnolo abbia qualità inferiori.

“Penso che Alonso abbia le qualità di essere in grado di guidare una buona macchina in diversi modi e di essere il migliore”, ma non sempre ce la fa. Ad esempio, nel 2010, 2012 e 2013 è arrivato secondo dietro a Sebastian Vettel su Red Bull. Barrichello: “Quando è arrivato in Ferrari ci sono state molte sfide, ha perso e ha iniziato a parlare, il che ha reso la situazione molto strana”. Dopo i suoi anni in Ferrari, Alonso si è trasferito alla McLaren, un team che tradizionalmente ha avuto successo in Formula 1. La sfortuna è stata che le cose stavano peggiorando con la McLaren, il che ha portato Alonso a fermarsi in Formula 1 alla fine del 2018.

