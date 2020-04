Fiat: il nuovo SUV avvistato in foto durante dei test in Brasile

Fiat non ha ancora avviato le vendite del nuovo Strada ma nel frattempo sta preparando la risposta al Volkswagen Nivus. La casa automobilistica torinese sta svolgendo alcuni test in Brasile su un nuovo SUV compatto mai visto prima che sarà uno dei due modelli che l’azienda prevede di lanciare nei prossimi mesi nel mercato brasiliano.

Infatti, Antonio Filosa – CEO di FCA America Latina – ha dichiarato un po’ di giorni fa che il primo SUV debutterà nel corso della metà del 2021 mentre il secondo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Fiat: emergono in rete due nuove foto spia del prossimo SUV su base Argo

La base di partenza per il primo crossover (o forse anche per il secondo) sarà la Argo. Nel caso del prototipo che vedete nelle due foto spia, ci sono diversi componenti molto simili all’utilitaria, compreso il design.

È possibile che il misterioso Sport Utility Vehicle abbia un profilo da coupé per scontrarsi direttamente con il Volkswagen Nivus. Le dimensioni generali del SUV Fiat non sembrano essere diverse da quelle della Argo, anche se il primo avrà un aspetto più muscoloso. Alla fine possiamo aspettarci un veicolo molto simile a ciò che ha fatto Mercedes con la prima generazione del GLA.

Come affermato precedentemente da Fiat Chrysler Automobiles, il nuovo SUV Fiat sarà posizionato al di sotto del Jeep Renegade in modo da non rubargli clienti nel mercato brasiliano e non rischiare che il nuovo veicolo venga in un certo senso oscurato dal bestseller.

Il gruppo ha affermato che i nuovi modelli in arrivo, compreso il SUV avvistato in foto, saranno adatti esclusivamente all’uso urbano. Ciò significa che molto probabilmente non ci sarà nessuna versione con trazione integrale e sospensioni predisposte per i terreni più difficili. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire se emergeranno ulteriori informazioni riguardanti il misterioso crossover di Fiat.