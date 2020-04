Todt: “Mi piacerebbe parlare del caso Ferrari, ma sono contrari”

Jean Todt, presidente della FIA, ha confermato che è la Ferrari a bloccare le discussioni sul caso relativo alle possibili irregolarità nel suo motore del 2019. Il francese ammette che i tecnici della Federazione hanno riscontrato alcune anomalie, ma queste non sono sufficienti per dichiarare illegale l’unità di potenza di Maranello. Todt ha spiegato che la Ferrari ha vietato alla FIA di rivelare tutti i dettagli della risoluzione per presunte irregolarità nel suo motore della stagione 2019. Il francese ha indicato che non verranno più pubblicati dati sulla sanzione che gli italiani hanno ricevuto.

“Se me lo chiedi, mi piacerebbe fornire tutti i dettagli della situazione, ma la Ferrari è contraria. Quindi sono stati sanzionati, ma non possiamo fornire i dettagli di tale sanzione”, ha dichiarato Todt in un commento alla rivista britannica Autosport. Il presidente della FIA commenta che non si rammarica della dichiarazione rilasciata dalla Federazione per tentare di chiudere pubblicamente il caso Ferrari. In questo documento di scarsa chiarezza, il più alto ente automobilistico non ha stabilito se l’unità di potenza era legale o meno e ha solo annunciato un accordo “privato” con la Scuderia del cavallino rampante.

“Ovviamente non avremmo potuto dire nulla, ma riteniamo che sarebbe stato sbagliato non dire che il caso Ferrari era stato discusso e che c’era una penalità. Onestamente, è molto semplice. Molto semplice. Abbiamo fatto molti sforzi per raggiungere le nostre conclusioni e le squadre non le hanno accettate”, aggiunge.

Todt ha spiegato che sono state rilevate anomalie nel motore Ferrari. Tuttavia, non erano sufficienti per dichiarare che il motore era illegale. Tutto indica che l’unità aveva un’iniezione di carburante superiore a quella consentita dalle normative. “Sfortunatamente, è un fatto relativo a questioni tecniche, perché i nostri tecnici dicono: ‘Non possiamo dimostrare con la certezza con cui dovremmo dimostrare che la Ferrari ha tenuto una condotta illegale.”

Dopo la pubblicazione della dichiarazione per la risoluzione del caso, tutte le squadre non motorizzate dalla Ferrari si sono unite per richiedere spiegazioni alla Federazione. Mercedes ha prima guidato questo gruppo e successivamente ha però abbandonato la protesta.

“Ho parlato individualmente con una delle sette squadre. Una di queste – Mercedes – ha deciso che avrebbe lasciato il caso nonostante fosse stato uno dei leader. Da allora, non ho sentito nient’altro. Ho letto sulla stampa che c’è stata una discussione tra due dirigenti “. Le squadre hanno risposto alle missive di Todt per ulteriori risposte. Tuttavia, il francese ha spiegato loro che la Ferrari non vuole rivelare maggiori dettagli su ciò che è accaduto nonostante il fatto che la FIA lo voglia fare.

“Ho ricevuto lettere in risposta alla mia che confermavano che avevano capito la posizione della FIA. Non significa che ne fossero contenti e che avrebbero voluto che la Ferrari rendesse visibile il caso, cosa che mi piacerebbe anche, ma non possiamo”, ha detto Todt per finire.

Le irregolarità riscontrate dalla FIA hanno costretto la Ferrari a modificare il suo motore per il 2020, nonostante la continuità del regolamento tecnico, secondo la stampa tedesca. A Maranello, in teoria, hanno dovuto cambiare elementi importati nel funzionamento del propellente come il turbocompressore o il sistema di recupero di energia -ERS-.

Ti potrebbe interessare: Formula 1: Todt non accetta il ritardo del nuovo regolamento fino al 2023