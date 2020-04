Il carico aerodinamico non giustifica il peso delle auto in F1, secondo Vettel

Sebastian Vettel ritiene che il fatto di avere macchine così potenti non compensi il grande peso che le monoposto di Formula 1 hanno attualmente. Il tedesco vorrebbe sicuramente guidare monoposto più leggere e pensa che ci siano molte aree in cui si può lavorare in questo senso. Il quattro volte campione è sempre stato contro il peso eccessivo che le automobili hanno guadagnato negli ultimi anni. Sebbene Vettel applauda ai livelli di downforce dell’attuale Formula 1, ritiene che rendere le auto più leggere sarebbe evidente nei tempi sul giro.

“Penso che le auto siano fenomenali in termini di carico aerodinamico ed è evidente quanto carico aerodinamico abbiamo e quanto sono veloci le auto nelle curve a media e alta velocità, ma a basse velocità puoi sentire il peso. Lo senti quando muovi l’auto in avanti e indietro alle chicane o alle forcelle “, afferma Vettel nelle osservazioni fatte al portale americano Motorsport.com. ” Le macchine sono, a mio avviso, troppo pesanti. Penso che potremmo liberarci di un carico aerodinamico, non ne abbiamo bisogno e avere macchine più leggere. In generale, avremmo gli stessi tempi sul giro, forse anche più veloce”, dice.

Le auto di oggi pesano circa 750 chili. Anche se Sebastian non vede alcun problema che il peso aumenti per motivi di sicurezza con l’aggiunta di dispositivi come Halo, considera che ci sono parti dell’auto dove possono essere alleggerite.

“Il peso è aumentato a causa dell’unità di potenza e di tutti gli extra che ne derivano. Ovviamente parte del peso sono le misure di sicurezza, questa è la cosa corretta e in quanto non vogliamo tornare indietro. Voglio dire: Halo da solo pesa dieci chili. Forse potrebbe essere più leggero ed essere altrettanto solido “, propone. “Quello che sto dicendo è che ci sono aspetti giustificati in termini di peso, ma in altri c’è dibattito. Penso che valga la pena ricordare quanto siamo stati bene con solo 600 o 620 chili. Ora abbiamo almeno 750 chili”, si lamenta Vettel.

