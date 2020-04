Ferrari deve far capire a Vettel e Leclerc per chi stanno guidando secondo Montezemolo

La scorsa stagione la Ferrari ha faticato a tenere sotto controllo i suoi due piloti. Secondo Luca di Montezemolo, la Ferrari deve far capire a Sebastian Vettel e Charles Leclerc per chi stanno correndo. Fino al 2019 Vettel era relativamente tranquillo in Ferrari, ma dall’arrivo di Leclerc ci sono stati molti combattimenti tra compagni. Molti pensano addirittura che il tedesco si ritirerà a fine stagione per evitare la battaglia con il monegasco.

Luca di Montezemolo non lo vede accadere così in fretta. “Sebastian sente molto la pressione, deve essere supportato dalla squadra, ma è ancora molto forte. Ha sicuramente fatto alcuni errori, ma quegli errori sono anche dovuti alla necessità di correre rischi” , spiega l’ex manager della Ferrari in una conversazione con Sky Sports 24.

Nel frattempo anche il compagno di squadra Leclerc sta andando bene con la squadra, secondo l’italiano. “Charles è molto forte, ma spero che non si lasci trasportare troppo. All’Alfa Romeo abbiamo visto che è molto veloce e non fa troppi errori. Ora dobbiamo solo chiederci se può coesistere con Vettel ” .

“Questo sarà un problema delicato per Mattia Binotto. Deve parlare con i piloti e chiarire loro che non guidano da soli, ma per la Ferrari” . Indipendentemente dal fatto che il team di Maranello vinca il titolo, Montezemolo spera in una cosa se la stagione inizierà: “Spero che il campionato non sia già deciso quattro gare prima della fine”.

