La Formula 1 potrebbe effettuare una doppia gara in Austria e nel Regno Unito

La grande domanda in Formula 1 al momento è quando tutto ricomincerà. Secondo Auto, Motor und Sport dovremo aspettare un po’, perché anche i Gran Premi canadesi e francesi stanno per essere rinviati. Secondo AMuS, il Gran Premio di Francia non è ancora certo e molto si capirà da quello che accadrà con la pianificazione del Tour de France. La gara ciclistica francese di solito inizia all’inizio di luglio, ma potrebbe anche essere lanciata in una forma diversa a causa dell’epidemia di coronavirus. A seguire il calendario di Formula1 prevede il GP d’Austria e sembra ci siano maggiori possibilità di svolgimento della gara in quel pese.

In Austria il coronavirus non ha avuto un impatto come quello che sta avendo in Italia, Francia o Germania e secondo Auto, Motor und Sport la gara si potrebbe effettuare. Si parla anche di due gare di fila sul Red Bull Ring, al fine di poter iniziare immediatamente con un buon numero di gare la stagione di Formula 1. Dopo il doppio Gran Premio dell’ Austria, il mondiale dovrebbe proseguire a Silverstone.

Anche lì si valuta l’idea di organizzare una gara extra e Silverstone ha persino annunciato che vorrebbe organizzare due gare di fila. L’idea era di fare la seconda gara percorrendo il circuito nella direzione opposta, ma secondo la rivista tedesca questo non è fattibile, perché il circuito deve essere adattato per motivi di sicurezza.

