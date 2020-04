Maserati Quattroporte Shooting Brake: l’esclusiva one-off è in vendita!

Il noto sito Classic Driver sta proponendo in vendita l’esclusiva one-off Maserati Quattroporte Shooting Brake del 2016 che attualmente si trova nel Regno Unito. Sappiamo che la casa automobilistica italiana non ha realizzato ufficialmente una versione wagon dell’attuale Quattroporte in quanto questo veicolo è un progetto personalizzato ispirato alla variante Bellagio Fastback Touring della precedente Quattroporte.

Di quest’ultima vettura vennero realizzati solo in quattro esemplari e, dopo che un fan di wagon britannici molto determinato ne perse uno all’asta nel 2013 su RM Sotheby’s, decise di commissionare una conversione di una Quattroporte. In seguito a svariate sterline spese e ben 1500 ore di lavoro, nacque la speciale Maserati Cinqueporte.

Maserati Quattroporte Shooting Brake: Classic Driver sta proponendo in vendita l’esclusiva cinqueporte

Con esattamente 14.024 km sul contachilometri, questa esclusiva one-off station wagon italiana presenta un abitacolo rivestito in nero con guida a destra mentre esternamente è rifinita nella colorazione Gunmetal Grey.

Sotto il cofano della Maserati Quattroporte Shooting Brake troviamo l’originale motore V6 turbodiesel da 3 litri che sviluppa una potenza di 275 CV a 4000 g/min e 600 nm di coppia massima a 2000-2600 g/min, scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio automatico ZF a 8 rapporti.

A bordo del veicolo troviamo dei cerchi in lega Mercurio verniciati in nero da 20″, navigatore satellitare, telefono Bluetooth, sedili con funzione di riscaldamento, tetto apribile, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, accesso senza chiave, accensione senza chiave e tanto altro ancora.

Purtroppo, il venditore ha deciso di mantenere il prezzo disponibile solo su richiesta ma possiamo immaginare una cifra sicuramente non alla portata di tutti visto che abbiamo di fronte una vettura unica nel suo genere.