Chase Carey ha affermato che quest’anno ci saranno dalle 15 alle 18 gare, ma anche lui si starà rendendo conto che si tratta di un numero estremamente ottimista. A meno che non optino per una super stagione 2020-2021. I Gran Premi probabili sembrano in questo momento una decina. Ma anche se fosse così, sarebbe comunque un campionato ancora più lungo di molti visti negli anni passati. Soprattutto nei primi anni della Formula 1. Andiamo a vedere quali sono state le stagioni più corte della Formula 1.

7 Gran Premi nel 1950

Forse non sorprende che la prima stagione della Formula 1 sia stata la più breve. Consisteva infatti di sei gare in esclusiva per la Formula 1 ai quali ai aggiungeva la Indy 500, che all’epoca veniva inclusa nel calendario iridato.

Ci sono state anche 18 gare non ufficiali a cui hanno partecipato squadre e piloti, ma queste non sono state considerate ai fini del Campionato Mondiale. Ai nostri giorni una stagione deve avere almeno otto gare per essere considerata una stagione ufficiale, quindi questa rimarrà la più breve per un bel po’ di tempo.

8 gare nel 1951, 1952, 1956, 1957, 1961

Il calendario prevedeva una gara in più dopo la stagione inaugurale. Monaco fu lasciato da parte per l’edizione del 1951 con eventi spagnoli e tedeschi che sostituirono il Gran Premio del Principato, mentre il Gran Premio d’Olanda arrivò per la prima nel 1952. La stagione è tornata a otto gare ancora una volta quattro anni dopo, sebbene il programma avesse un aspetto diverso, con gare in Argentina e Monaco piuttosto che in Olanda e Svizzera. La stagione successiva fu la prima senza un Gran Premio del Belgio, con un secondo in Italia che lo sostituì.

Il 1961 era originariamente previsto per una stagione di nove gare, ma il Gran Premio del Marocco venne annullato per motivi finanziari. Era anche la prima volta che Watkins Glen ospitava una gara di Formula 1.

9 gare – 1953, 1954, 1959, 1962, 1966

La Formula 1 spinse fortemente nel 1953 quando il numerico dei Gran Premi si espanse fino a contare nove gare in una stagione. Ma successivamente il Gran Premio di Spagna è stato annullato. La stessa cosa è successa di nuovo l’anno successivo, con il Gran Premio di Olanda che aveva deluso ritirandosi per motivi finanziari.

Dopo aver toccato il numero di 11 Gran Premi nel 1958, c’erano piani per andare ancora più in là nell’anno successivo. Tuttavia il Gran Premio di Argentina venne annullato poiché, con Fangio in pensione, nessuno era interessato, mentre eventi in Belgio e Marocco vennero annullati a causa di controversie di natura finanziaria. Quindi si ritornò al totale di nove appuntamenti.

Il Gran Premio sudafricano fu invece un’aggiunta gradita al calendario del 1962, dimostrandosi l’unico cambiamento rispetto all’anno precedente. Nel 1966, la Formula 1 aveva appena trascorso tre stagioni da 10 gare consecutive.

10 gare – 1960, 1963, 1964, 1965

L’inizio degli Anni ’60 ha visto la stagione a doppia cifra diventare la norma, col campionato di 10 gare del 1960 che ha dato il via a questa nuova tendenza. Veniva aggiunto il Gran Premio del Portogallo, mentre una gara al Nurburgring veniva annullata dopo che diversi piloti avevano espresso perplessità sulla sicurezza. Ancora una volta anche il Gran Premio del Marocco veniva annullato a causa di problemi finanziari.

Dopo un breve ritorno a calendari più risicati, successe qualcosa mai vista prima; il programma della gara rimase pressoché identico per tre anni consecutivi. Ci fu un leggero cambiamento nel 1964, con il Gran Premio d’Austria che sostituì quello che si disputava in Sudafrica, ma a parte questo, le tre stagioni rimasero identiche.

Alla fine degli Anni ’60, il calendario ha cominciato a subire una repentina crescita, con solo quattro stagioni che hanno avuto meno di 15 gare da allora. Tuttavia, sembra probabile che il campionato 2020 possa essere in grado di invertire questa tendenza.