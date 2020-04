Fiat Mobi: annunciata la gamma 2020 della famosa vettura

La Fiat Mobi è una delle auto più famose presenti nel mercato brasiliano poiché riesce a combinare tecnologia, comfort e risparmio di carburante in un unico prodotto. Inoltre, questa vettura è ideale per chi è alla ricerca di un modello pratico e moderno.

Nelle scorse ore, la casa automobilistica torinese ha annunciato la gamma 2020 della Mobi che tra le novità disponibili porta con sé un aspetto molto più sportivo. A bordo del model year 2020 sono state implementate delle novità molto interessanti.

Fiat Mobi: il marchio torinese presenta in Brasile la gamma 2020

I poggiatesta dei sedili posteriori, ad esempio, ora possono essere abbassati e regolati in altezza e inoltre gli stessi sedili posteriori sono ribaltabili con due posizioni a disposizione per lo schienale. Sempre sul retro troviamo delle cinture di sicurezza retrattili a tre punti.

La Fiat Mobi 2020 è dotata, inoltre, di una console centrale con portabicchieri, sistema Drive by Wire (controllo elettronico dell’accelerazione), sistema ESS, nuova griglia ridisegnata, dei gruppi ottici con cornice nera e molto altro ancora.

Per quanto riguarda le varianti, la line-up 2020 della vettura offre complessivamente sei versioni, tutte equipaggiate con un motore 1.0 e disponibili con carrozzeria a quattro porte. Si parte da 31.900 R$ per la Easy fino ad arrivare alla top di gamma Way On dal costo di 43.800 R$.

Di seguito, trovate i prezzi nello specifico: