Ferrari 488 GTB: Maranello percorre le strade di Hanoi in attesa del GP

La stagione 2020 della Formula 1 si terrà per la prima volta nella sua storia sul Circuito del Vietnam. Questo è quanto stabilito nei giorni prima della diffusione del coronavirus che ha portato al rinvio di diversi gran premi. In attesa di ulteriori informazioni, Ferrari ha deciso di fare un giro del circuito cittadino di Hanoi, capitale del Vietnam, a bordo di una Ferrari 488 GTB.

Abbiamo di fronte una delle vetture più importanti annunciate negli ultimi anni dal cavallino rampante la quale promette delle prestazioni notevoli senza rinunciare al piacere e al comfort di guida. Sotto il cofano della supercar c’è lo stesso motore V8 biturbo da 3.9 litri, l’F154 CB, presente sulla più recente F8 Tributo.

Ferrari 488 GTB: un esemplare della supercar immersa fra le strade di Hanoi

In questo caso, però, l’otto cilindri sviluppa una potenza di 670 CV a 8000 g/min e 760 nm di coppia massima a 3000 g/min. Grazie anche alla trasmissione a 7 rapporti, la 488 GTB è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti e da 0 a 200 km/h in 8,3 secondi mentre raggiunge una velocità massima di 330 km/h.

Sempre secondo quanto riportato dalla casa automobilistica modenese, la supercar propone un consumo di 11,4 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 260 g/km. Sul Circuito di Fiorano, la 488 GTB ha segnato un tempo ufficiale di 1:23 secondi, battendo la 458 Italia e la 458 Speciale.

La sportiva, presentata al pubblico in occasione del Salone di Ginevra del 2015, dispone dell’efficientissimo sistema elettronico evoluto del controllo dell’angolo di assetto (SSC2) che assicura un aumento del 12% dell’accelerazione longitudinale in uscita dalle curve.

Infine, troviamo a bordo un impianto frenante Brembo Extreme Design e un sistema di sospensioni a controllo mangetoreologico SCM 3. Rispetto al modello precedente, la Ferrari 488 GTB assicura un miglioramento aerodinamico del 50%.