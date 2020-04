La seconda generazione di Jeep Renegade potrebbe venire prodotta anche in India

Jeep avrebbe iniziato a lavorare sul SUV Jeep Renegade di seconda generazione, che dovrebbe essere svelato entro la fine del 2022. Il modello di prima generazione è stato lanciato nel 2015 e ha ricevuto un restyling nel 2018. Precedenti rapporti dei media affermano che il Jeep Renegade di prossima generazione sarà lanciato anche in India. Tuttavia, Jeep deve ancora fare un annuncio ufficiale a proposito di ciò. La prossima generazione di Jeep Renegade probabilmente manterrà la piattaforma Small Wide 4 × 4 esistente.

Tuttavia, gli ingegneri modificheranno la piattaforma per il modello più recente. Fiat Chrysler Automobiles punterà a raggiungere un alto livello di localizzazione per rendere questo modello competitivo in più mercati. Al suo lancio in India, Jeep Renegade di seconda generazione competerà direttamente con Hyundai Creta, Kia Seltos e Renault Duster.

La prossima generazione di Jeep Renegade sarà sviluppata presso lo stabilimento di Ranjangaon di FCA vicino a Pune e sarà anche esportato in altri mercati con guida a destra. Sarà anche l’unico modello della sua categoria a offrire il sistema di trazione integrale. Si prevede che il prossimo Renegade sarà offerto in India con motori turbocharged da 1,3 litri e dei motori diesel da 2,0 litri. Le opzioni di trasmissione includeranno probabilmente il manuale a 6 marce e quello automatico a doppia frizione a 7 marce.

