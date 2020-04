Jeep Gladiator nominato Truck of the Year 2020 da RMAP

La Rocky Mountain Automotive Press (RMAP) ha nominato il nuovo Jeep Gladiator come Truck of the Year 2020.

Craig Conover, presidente di RMAP, ha detto: “Quando le votazioni si sono concluse per il veicolo Rocky Mountain Automotive Press dell’anno, siamo rimasti entusiasti di vedere il Jeep Gladiator 2020 in testa. Quando si parla di iconicità, Jeep è uno dei migliori del settore e noi di RMAP abbiamo ritenuto che il nuovo Gladiator fosse degno di questo premio. Siamo entusiasti di averlo come nostro Truck of the Year nella regione Rocky Mountain“.

Jeep Gladiator: Rocky Mountain Automotive Press lo nomina Truck of the Year 2020

Il premio Truck of the Year 2020 è stato dato al Jeep Gladiator dagli esperti dopo aver preso in considerazione alcune caratteristiche prese come prestazioni, risparmio di carburante, valore e caratteristiche del veicolo. Dopo un’attenta analisi, il campo è stato ristretto a tre finalisti. Al termine del voto da parte dell’intera membership di Rocky Mountain Automotive Press, è stato eletto vincitore il nuovo pick-up di Jeep.

Il 2020 segna il 14º premio annuale Rocky Mountain Vehicle of the Year. L’obiettivo di questo concorso è quello di premiare i pick-up completamente nuovi o modificati in modo significativo per il model year 2020.

Per poter essere ammessi alla partecipazione, i veicoli devono trovarsi nella flotta di Rocky Mountain e disponibili per essere testati dai membri. Quest’ultima è un’associazione professionale composta da 95 persone del settore automotive media in Colorado, Utah, Wyoming, New Messico, Arizona, Nebraska e Kansas.

I membri di RMAP raggiungono milioni di potenziali acquirenti di auto, SUV e pick-up tramite Internet, TV, radio e carta stampata. Inoltre, gli esperti ricevono regolarmente i veicoli dal produttore per effettuare i dovuti test e le recensioni. Essi interagiscono anche con dirigenti, ingegneri, progettisti e altri rappresentanti delle case automobilistiche per conoscere nel dettaglio tutte le informazioni del veicolo da provare.