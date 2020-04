Vettel apre alla possibilità di andare a correre in altre serie

Secondo quanto riferito considerando un’offerta di un anno della Ferrari per il 2021, Sebastian Vettel afferma che la sua decisione non sarà guidata dal denaro in quanto potrebbe andare a correre “qualcos’altro”. Vettel è a fine contratto con la Ferrari alla fine di quest’anno e aumentano le voci nel paddock che potrebbe essere la sua ultima stagione in F1. Tuttavia, con le regole del prossimo anno che saranno una ripetizione di quella di quest’anno, e la stagione 2020 non è ancora iniziata, secondo quanto riferito la Ferrari gli ha offerto un nuovo accordo. Secondo Sky Italia, il nuovo contratto è solo per una stagione, il 2021, e prevede una forte riduzione dello stipendio che attualmente garantisce a Vettel 33 milioni di euro.

Il quattro volte campione del mondo ha fretta di prendere una decisione, rivelando che ha già iniziato a considerare cosa potrebbe fare dopo la Formula 1. “Se sono realistico, non sarò qui tra dieci anni”, ha detto a Motorsport.com . “Quindi penso che questo sia qualcosa a cui naturalmente inizi a pensare. Penso di essere in una posizione molto fortunata che probabilmente posso provare a fare molte cose, una volta che ho deciso di smettere di correre in F1.

“Forse gareggiare qualcos’altro, forse fare qualcosa di diverso nel motorsport o fare qualcosa di completamente diverso all’esterno. Ho alcune idee, ma non ho deciso. Sono abbastanza rilassato.”Il tedesco ha ribadito che la sua decisione di rimanere in Formula 1, o di andarsene, non sarà determinata dal denaro.

“Dipende da cosa è importante per te, cosa ti spinge”, ha detto Vettel. “Ed è giusto. Se il denaro è il tuo motivatore, allora può portarti molto lontano e farti avere molto successo. Ci sono molti sportivi, uomini d’affari che vivono per i soldi. Penso che la domanda sia davvero se ciò abbia abbastanza senso. Questo non è valido solo per la Formula 1. In Formula 1 le carriere sono brevi, penso che la cosa veramente importante sia che tu sia felice, questa è la chiave.”