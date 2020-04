Alfa Romeo Duetto Spider: l’esemplare di Harry Metcalfe è in vendita

Harry Metcalfe, fondatore di Evo Magazine e famoso youtuber, ha deciso di spostare la sua fantastica collezione di auto in un nuovo garage. Durante la fase di spostamento, il famoso agronomo ha deciso di mettere in vendita la sua Alfa Romeo Duetto Spider del 1967.

La scelta presa da Metcalfe, di mettere in vendita una delle vetture più belle degli anni ‘60, è stata fatta perché una Lancia Fulvia Sport 1600 del ‘72 ha preso il suo posto. La spider è disponibile all’acquisto tramite The Hairpin Company dove circa tre anni fa lo stesso Metcalfe l’ha acquistata, subito dopo averla recensita sul suo canale YouTube.

Alfa Romeo Duetto Spider: disponibile all’acquisto l’esemplare appartenuto a Harry Metcalfe

Purtroppo, il prezzo è disponibile soltanto su richiesta ma sappiamo che esemplari della Duetto Spider del genere vengono venduti a prezzi che si aggirano attorno ai 50.000 euro. Inoltre, non è una vettura poi così rara in quanto il Biscione ha costruito circa 13.000 esemplari della Serie I in varie configurazioni.

Nonostante ciò, questa Alfa Romeo Duetto Spider rimane comunque una bellissima roadster degli anni ‘60, progettata da Pininfarina, che recentemente ha ottenuto un restauro dall’esperto Alfa Romeo Jan Steutel. Quest’ultimo ha sostituito il motore originale da 1.6 litri con il più desiderato 1750 cc.

Quest’ultimo ha successivamente ricevuto una completa ricostruzione da un altro esperto Alfa Romeo, Ian Ellis, durante il periodo di proprietà di Harry Metcalfe. In seguito alla ricostruzione, la spider del Biscione ha partecipato alla Mille Miglia dello scorso anno.