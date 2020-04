Mopar lancia servizio di ritiro e consegna a domicilio in Messico

MOPAR, il marchio originale di assistenza, ricambi e accessori FCA, lancia in Messico una campagna per aiutare le persone a rimanere a casa. Il servizio di ritiro e consegna a domicilio è gratuito. Al fine di supportare i clienti che dispongono di un veicolo dei marchi FCA Mexico per rimanere a casa, MOPAR Mexico lancia una nuova campagna chiamata “Prenditi cura della tua famiglia, ci prendiamo cura della tua auto”.

Questa campagna è diretta a chiunque abbia un veicolo dei marchi Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep e Ram che desidera che l’agenzia controlli la propria auto o che abbia già raggiunto il chilometraggio o il tempo di effettuare servizio di manutenzione per il tuo veicolo, puoi farlo senza uscire di casa. Tutto quello che devi fare è chiamare il rivenditore più vicino per fornire i tuoi dati, scegliere tra i servizi offerti da MOPAR e fissare un appuntamento per essere assegnato a un parcheggiatore in modo che possa ritirare l’auto. Il servizio non ha costi. Una volta che il veicolo è presso il rivenditore, il cliente verrà chiamato per confermare il servizio di cui ha bisogno e il costo. Una volta approvato dal cliente e in base al tipo di servizio scelto, i tempi di consegna saranno informati e il pagamento verrà effettuato al momento della consegna del veicolo.

Come misure di igiene e sicurezza, il nostro personale farà in modo di coprire le aree del veicolo con il maggior contatto con la plastica, come il sedile del conducente, il volante e la leva del cambio. Questo materiale rimarrà durante l’intero soggiorno del veicolo in officina e verrà rimosso in presenza del cliente al momento della consegna. “Con questo tipo di azioni, cerchiamo di supportare i nostri clienti in un momento in cui comprendiamo che la priorità è la salute, ma sappiamo che si preoccupano della sicurezza e della manutenzione del loro veicolo” ha dichiaratro Svein Azcué, direttore di MOPAR México. Questo servizio è già disponibile e rimarrà attivo fino a nuovo avviso.