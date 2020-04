Jeep Gladiator presentato durante il leggendario Festival de Liwa

In occasione del leggendario Festival de Liwa, Jeep ha presentato il suo Jeep Gladiator 2020 che ha debuttato per la prima volta nel Medio Oriente. Il festival si è tenuto nello splendido deserto di Liwa ad Abu Dhabi.

Il Festival de Liwa è stata l’occasione perfetta per la casa automobilistica per lanciare il nuovo pick-up per il mercato del Medio Oriente. Con oltre 1 milione di partecipanti, tra cui appassionati di motori e off-road provenienti da tutto il Medio Oriente e dal mondo, il Festival de Liwa si è tenuto ai piedi del Tal Moreeb (o Duna Moreeb).

Jeep Gladiator: il nuovo pick-up debutta ufficialmente in Medio Oriente

Sorgendo a 300 metri sul livello del mare e con un’inclinazione 50°, la Duna Moreeb è la più grande duna di sabbia negli Emirati Arabi Uniti che attira gli appassionati dell’off-road da tutto il Medio Oriente per affrontare un’enorme sfida in scalata.

Un percorso ad ostacoli appositamente progettato da Jeep è stata una delle principali attrazioni del festival che hanno visto alcuni partecipanti sfidarsi con i loro ultimi SUV. Il nuovo Jeep Gladiator è stato esposto sotto lo stand della casa automobilistica americana durante il Festival de Liwa assieme ad alcuni accessori e parti sviluppati da Mopar per il famoso pick-up.