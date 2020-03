Fiat Tipo TCR: l’auto per il compionato è finalmente pronta

In molti si sono chiesti che fine abbia fatto la Fiat Tipo TCR di Tecnodom Sport in attesa del debutto ufficiale in pista. Nelle scorse ore, il team ha svelato la versione ufficiale dell’auto che affronterà la stagione 2020 del TCR Italy.

Il pilota Kevin Giacon ha detto a Motorsport.com: “Parlare di pista in questo periodo è molto difficile, dato che le priorità sono altre a causa della pandemia di Coronavirus. In azienda produciamo frigoriferi e quindi siamo tutti a fronteggiare una situazione molto dura, anche dal punto di vista economico e non solo lavorativo. Ma posso assicurarvi che la Fiat Tipo c’è ed ora è pronta a scendere ufficialmente in pista in un campionato TCR“.

Fiat Tipo TCR: ecco la versione finale della vettura che parteciperà alla serie turismo

In seguito alla presentazione avvenuta a luglio 2018, Tecnodom Sport ha continuato a lavorare duramente sulla sua Tipo TCR per portare a termine gli ultimi dettagli e renderla pronta per affrontare al meglio le varie gare.

Giacon ha proseguito dicendo: “Diciamo pure che potete scordarvi la macchina vista in presentazione! Abbiamo continuato a girare incessantemente ad Adria per portarne avanti lo sviluppo, ma la vera svolta è avvenuta quando ci siamo avvalsi dell’aiuto dell’ingegner Massimo Del Prete, che ha lavorato in Audi Sport. Con lui è stato completamente rivisto l’intero progetto perché l’obiettivo era avere un mezzo competitivo, veloce e affidabile“.

Il pilota padovano ha aggiunto: “Abbiamo messo mano prima ai cerchi, poi ai mozzi, alle sospensioni, ai paraurti… Successivamente è saltato fuori che sarebbe stato meglio ridisegnare anche i telaietti di anteriore e posteriore, oltre al roll-bar. Insomma, la macchina è completamente nuova ora, persino il volante! Il motore è il 2 litri turbo Abarth e su quello non avevamo dubbi potesse essere a posto, ma l’intero pacchetto andava rivisto e ora siamo certi che vada bene“.

In seguito alla domanda di quando vedremo la Fiat Tipo TCR in azione, Kevin Giacon ha risposto affermando: “Intanto va fatta l’omologazione ufficiale col Dipartimento Tecnico del TCR, la fiche tecnica è stata compilata e dobbiamo solo attendere il momento propizio per portare la macchina nelle sedi che WSC Ltd. ci dirà per effettuare le prove del motore al banco e nella galleria del vento, in modo da definire un Balance Of Performance. La nostra idea era quella di prendere parte al TCR Europe, oltre che al campionato italiano, ma stiamo a vedere. Il sogno sarebbe di iscriverci anche ad un paio di eventi del FIA WTCR, magari quelli più vicini a casa, però vista la situazione rimaniamo in stand-by e pensiamo prima all’omologazione“.

Tecnodom Sport è pronto a partecipare all’edizione 2020 del TCR Italy con una propria vettura come fatto in passato con le Opel Astra TCR e Alfa Romeo MiTo. Non ci resta che attendere il 15 maggio per il primo appuntamento del campionato TCR Italy 2020 che si svolgerà sul Circuito di Monza fino al 17.

Successivamente, seguiranno quelli di Misano (26-28 giugno), Mugello (17-19 luglio), Imola (28-30 agosto), Vallelunga (18-20 settembre) e Monza (16-18 ottobre). Si spera solo che l’emergenza coronavirus non impatterà sullo svolgimento delle varie gare.