Lancia Aurelia B24S Spider America del 1955 in vendita a 1.25 milioni di dollari

Le auto sportive realizzate in Italia sono fra le più apprezzate al mondo, soprattutto quelle realizzate dalle più famose carrozzerie italiane come Pininfarina. In questo articolo vi presentiamo una vettura davvero ricca di storia che è disponibile in vendita tramite RM Sotheby’s al prezzo di 1.250.000 dollari. Stiamo parlando della Lancia Aurelia B24S Spider America.

In particolare, l’esemplare proposto dalla famosa casa d’aste è uno dei soli 181 con guida a sinistra costruiti. Anche se il prezzo è particolarmente alto, poiché negli ultimi anni le cifre sono scese per questo modello, la vettura vanta un bellissimo hardtop Fontana e una storia alle sue spalle molto interessante.

Lancia Aurelia B24S Spider America: RM Sotheby’s propone in vendita un esemplare del 1955 in perfette condizioni

RM Sotheby’s ha offerto la stessa Lancia Aurelia B24S Spider America durante un’asta dello scorso anno ma non è riuscito a venderla e ora viene offerta tramite una vendita privata.

Basata sul telaio della quarta serie dell’Aurelia B20 GT con un passo più corto di 203 mm e un motore V6 da 3.5 litri da 110 CV, la vettura venne prodotta soltanto nel 1954 e nel 1955. L’unità offerta all’asta da RM Sotheby’s è stata prodotta nel 1955 e dispone del numero di telaio B24S-1044.

L’Aurelia arrivò negli Stati Uniti tramite il famoso importatore newyorkese Max Hoffmann, noto per aver reso popolare molte roadster europee nel mercato americano. Nel 1963, il veicolo ha cambiato due proprietari e a partire da quell’anno ne ha avuti altri cinque, tra cui il commerciante e collezionista torinese Luciano Bertolero.

Sotto a quest’ultimo, la Lancia Aurelia B24S Spider America ha subito un restauro nella metà degli anni ‘90. L’auto ha ricevuto il suo attuale colore azzurro mentre gli interni un rivestimento in pelle blu scuro. Originariamente, la vettura aveva un esterno grigio e degli interni in pelle rossa.

Nel 2001, la Lancia Aurelia ricevette dei cerchi Borrani e un doppio carburatore Nardi mentre nel 2005 fu esposta a Pebble Beach. Dopo il 2009, la Spider America è stata sottoposta a una completa manutenzione di freni, trasmissione e impianto elettrico.