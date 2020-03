Coronavirus: Fiat Chrysler distribuisce 1 milione di pasti per scolari

Fiat Chrysler lavorerà in collaborazione con organizzazioni e fondazioni senza scopo di lucro che forniranno cibo ai bambini fino a quando le scuole non torneranno alla normalità. A partire da subito, FCA contribuirà a fornire oltre 1 milione di pasti ai bambini in età scolare nelle comunità intorno ai suoi principali stabilimenti produttivi in ​​Illinois, Indiana, Michigan e Ohio. Il programma sarà poi esteso a livello nazionale negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, sostenendo simili interventi di soccorso per i bambini che normalmente accedono ai servizi di ristorazione scolastica.

Come precedentemente comunicato ai dipendenti della società dal CEO di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Mike Manley, la società è in procinto di convertire il suo primo impianto per produrre maschere da donare ai primi soccorritori e agli operatori sanitari. Il primo macchinario è stato consegnato e installato con forniture e donazioni in arrivo nelle prossime settimane. FCA sta espandendo il suo programma di misure per sostenere gli sforzi di soccorso del coronavirus, focalizzato su due aree principali: enti di beneficenza che forniscono servizi alimentari ai bambini e supporto per una gamma di programmi tecnici, logistici e di produzione, come la produzione di maschere per il viso.

“Non c’è mai stato un momento più importante per aiutare i bambini e le loro famiglie con bisogni vitali nelle nostre comunità che durante questo periodo di grande incertezza”, ha dichiarato Mike Manley, CEO di Fiat Chrysler. “In questo momento di necessità, abbiamo concentrato le nostre risorse su quelle azioni che possiamo attuare rapidamente e che avranno il massimo impatto, come abbiamo fatto in Italia non appena è iniziata l’emergenza”, ha aggiunto Manley.

