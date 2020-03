Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e Lamborghini Urus si scontrano in una drag race | Video

Verso la fine 2016, Alfa Romeo presentò ufficialmente il suo primo SUV con il nome di Alfa Romeo Stelvio (nome in codice Tipo 949). Proprio come visto con la berlina Giulia, anche questo veicolo ha ricevuto una versione Quadrifoglio orientata alle prestazioni.

Sotto il cofano troviamo il potente motore V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari in grado di sviluppare una potenza di 510 CV a 6500 g/min e 600 nm di coppia massima a 2500-5500 g/min.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: il SUV da 510 CV a confronto con il Lamborghini Urus da 650 CV

Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica milanese, l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è capace di raggiungere una velocità massima di 283 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Il rivale diretto dello Stelvio è senza dubbio il Lamborghini Urus. Si tratta di un SUV di lusso in produzione dal 2018 che si basa sul concept presentato durante il Salone di Pechino del 2012. Sotto il grosso cofano troviamo un potente V8 biturbo benzina da 4 litri derivato dal propulsore dell’Audi RS6.

Tale powertrain è capace di sviluppare 650 CV e 850 nm e permette all’Urus di raggiungere una velocità massima di 305 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. Nonostante i numeri parlino chiaro, l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio pesa 367 kg in meno rispetto al Lamborghini Urus, quindi sarebbe interessante vedere chi avrebbe la meglio in una drag race.

In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da Coches.net che propone proprio una drag race realizzata su una pista dell’aeroporto di Modena. Per scoprire il vincitore vi basta cliccare sul pulsante Play dell’anteprima del filmato presente qui sotto.