Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio a confronto con due rivali tedesche | Video

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è fra le varianti più potenti della berlina del Biscione ad essere proposta sul mercato. Con il suo scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, la vettura è più veloce – almeno sulla carta – delle principali rivali tedesche. Inoltre, l’auto performante del brand di Arese è in grado di raggiungere la massima velocità senza alcuna limitazione. Parliamo di 307 km/h.

La casa automobilistica milanese ha implementato sotto il cofano il potente motore V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari che è capace di sviluppare una potenza di 510 CV a 6500 g/min e 600 nm di coppia massima a 2500-5500 g/min.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: la berlina da 510 CV a confronto con M3 e AMG C 63

Con questo in mente, il noto canale YouTube Carwow ha messo alla prova l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in una drag race accanto alle due principali rivali: la BMW M3 e la Mercedes-AMG C 63.

La prima propone un propulsore a sei cilindri in linea capace di erogare 460 CV di potenza ed è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,3 secondi mentre la velocità massima (limitata) arriva a 250 km/h.

La seconda, invece, nasconde sotto il cofano un motore V8 biturbo da 4 litri che produce 470 CV e 650 nm di coppia massima. Accanto troviamo il cambio automatico AMG Speedshift MCT 9G a 9 rapporti.

Secondo quanto affermato dalla Stella a tre punte, la C 63 è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h (limitata elettricamente). Per scoprire la berlina performance vincitrice di questa drag race realizzata da Carwow, vi consigliamo di dare un’occhiata al video sottostante.