Vasseur: “La Formula 1 deve essere pronta a cambiare formato per fare più Gp possibili”

Il caposquadra dell’Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur, prevede che sarà possibile organizzare molti dei Gran Premi rinviati, ma che alcune cose dovranno essere cambiate nell’attuale formato di corse di Formula 1. Vasseur prevede che da quindici a diciotto gare in sei mesi con il formato corrente comporterà un carico di lavoro eccessivo per la meccanica.

“Sono favorevole a tutte le decisioni che ci aiuteranno a fare il maggior numero possibile di gare “, ha dichiarato Vasseur a Motorsport.com . ” Se, come due anni fa, vogliamo tre gare di fila, potrebbe essere saggio trasformarle in eventi di due giorni. È certamente una sfida avere da quindici a diciotto gare in sei mesi “.

Secondo Vasseur, le grandi squadre soffriranno meno del fatto di correre molti Gran Premi in breve tempo. ” Sarebbe una sfida per tutti i team, ma lo è ancora di più per i team più piccoli, perché a differenza di un team di grandi dimensioni non abbiamo l’opportunità di ottenere meccanismi alternativi. Quindi dobbiamo trovare qualcosa per ridurre il carico di lavoro per il team”.

Vasseur ritiene che tutte le squadre siano favorevoli ad abbreviare i weekend di gara, se ciò porta alla disputa di un numero maggiore di Gran Premi di Formula 1. ” Penso che tutti siano flessibili al riguardo. Tutti comprendono la situazione e riconoscono che è fondamentale trovare soluzioni “.

