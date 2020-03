Alfa Romeo Giulia DTM: come sarebbe la vettura per la serie turismo

Sono molti i fan di Alfa Romeo che sperano in un ritorno del Biscione nel campionato DTM. Nel corso della sua partecipazione, la casa automobilistica di Arese è riuscita a portarsi a casa diverse vittorie grazie alla 155 V6 Ti.

Complessivamente, il marchio di FCA ha conquistato 38 vittorie, 19 pole position e 42 giri veloci in 89 gare disputate. Detto ciò, un artista del render ci ha dato un’idea di come potrebbe essere la presunta Alfa Romeo Giulia DTM per la famosa serie automobilistica organizzata in Germania.

Alfa Romeo Giulia DTM: ecco il progetto digitale di Mikołaj M

In particolare, questo progetto digitale proviene da Mikołaj M. La base di partenza di questo concept sembrebbe essere la Giulia Quadrifoglio con il suo motore V6 biturbo da 510 CV e 600 nm di coppia.

Da precisare, però, che ci sono alcune caratteristiche prese in prestito dalla Gran Turismo Alleggerita (GTA), ossia l’ultima nata del Biscione per festeggiare i 110 anni di storia. Il designer ha comunque precisato nel post pubblicato su Instagram che la sua ispirazione deriva dalla Giulia del 2016.

Descrivendo nello specifico l’Alfa Romeo Giulia DTM, sulla parte frontale possiamo vedere un nuovo design dei gruppi ottici e soprattutto un grosso paraurti anteriore che ospita due ampie prese d’aria e degli estrattori più piccoli sui lati.

Sul cofano motore è possibile scorgere il logo Alfa Romeo mentre sui lati troviamo le minigonne laterali, un set di pneumatici da corsa, dei nuovi cerchi e un assetto estremamente ribassato.

Per quanto riguarda il retro, possiamo vedere un grosso alettone montato sul cofano del vano bagagli, un’antenna a pinna di squalo collocata sul tetto e quattro terminali di scarico inclusi nel nuovo diffusore. Su un po’ tutta la vettura ci sono i loghi di vari sponsor come quello di Michelin e Magneti Marelli.