Briatore: “Hanno fermato Schumacher in quattro gare nel 1994 per renderle più interessanti”

Flavio Briatore sostiene che la FIA ha fermato Michael Schumacher e il team Benetton per quattro gare nella stagione 1994, al fine di rendere tali test più interessanti. Sebbene alla fine siano stati in grado di vincere il campionato quell’anno, l’italiano sostiene che essere stato in quella situazione con Schumacher sia stato un disastro per entrambe le parti. La stagione 1994 è stata una delle più controverse di tutta la storia. Soprattutto a causa del fatto che la FIA ha sospeso Schumacher per i GP di Italia e Portogallo per aver ignorato la bandiera nera che aveva ricevuto al GP di Gran Bretagna.

Inoltre, il tedesco è stato squalificato dal GP del Belgio cinque ore dopo aver vinto la gara a causa di irregolarità tecniche. Briatore pensa che Schumacher sia stato escluso da quei test a Monza ed Estoril per renderli più interessanti, dato che Benetton aveva un’auto che era superiore ai suoi rivali in quel momento. “Benetton è stato un marchio di t-shirt che è arrivato in Formula 1 cinque anni prima di vincere la sua prima Coppa del Mondo nel 1994. Quell’anno abbiamo combattuto per il titolo e lo abbiamo vinto soffrendo alla fine, ci hanno fermato per quattro gare per rendere il campionato più interessante . Per me, per il team e per Michael è stato un vero disastro “, ha dichiarato Briatore nel podcast ufficiale di Formula 1, Beyond The Grid.

Quel campionato ebbe un esito davvero controverso tra Schumacher e l’altro candidato per il titolo quell’anno, Damon Hill. Briatore assicura che né il direttore esecutivo della Formula 1, Bernie Ecclestone né il presidente della FIA all’epoca, Max Mosley voleva vedere Benetton vincere le gare, dal momento che non era normale per un marchio di camicie stare davanti a squadre storiche come McLaren, Ferrari o Williams. ” Per Bernie e Max, vedere Benetton vincere è stato un disastro. Vedere Benetton davanti a Ferrari, McLaren e il resto non era normale. È come quella Premier League che Leicester ha vinto davanti a squadre come il Manchester United, il Chelsea … “, ha detto Briatore per finire.