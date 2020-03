Auto: aumentano i prezzi del nuovo a febbraio 2020

Un’elaborazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per l’intera collettività fatta dall’Osservatorio Autopromotec rivela che i prezzi delle nuove auto in Italia a febbraio sono cresciuti del 2,3% rispetto allo stesso mese del 2019. Si tratta di un lieve aumento rispetto a quanto registrato a gennaio (+2,4%) e in linea con il leggero rallentamento della crescita dell’inflazione (+0,3%).

Trattandosi di dati rilevati a febbraio, si riferiscono al periodo prima dell’inizio dell’emergenza coronavirus. Ciò significa che dovremo attendere i dati di questo mese per scoprire in che misura impatterà il COVID-19 sui prezzi di nuove auto e sull’inflazione.

La stessa indagine condotta dall’Osservatorio Autopromotec ha considerato anche i prezzi delle vetture usate. In particolare, questi sono calati dell’1,5% a febbraio 2020 rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

In realtà, il calo dei prezzi delle auto usate si sta registrando ormai da diversi mesi, principalmente a causa della demonizzazione del diesel che ha portato alla svalutazione delle vecchie vetture a gasolio.

Rispetto a quanto registrato a gennaio (-1,7%), però, il calo di febbraio si è maggiormente attenuato ed è inferiore all’intera media ottenuta lo scorso anno (-2,7%) e a quella del 2018 (-3,3%).

Sempre tenendo conto di febbraio 2020, l’Osservatorio Autopromotec ha riportato che i prezzi del settore assistenza auto hanno registrato un incremento dell’1,1%. In particolare, i lubrificanti hanno visto un aumento maggiore dei prezzi (+1,3%).

In seconda posizione troviamo manutenzione e riparazione (+1,2%), al terzo posto ci sono gli pneumatici (+0,7%) mentre in quarta posizione troviamo ricambi e accessori (+0,6%).