Ecclestone rimprovera la FIA per aver reso pubblico l’accordo con la Ferrari

Bernie Ecclestone ritiene che la FIA abbia sbagliato a rilasciare una dichiarazione che annunciava di aver raggiunto un accordo con la Ferrari sul motore della Scuderia dell’anno scorso. La Ferrari è nell’occhio del ciclone da quando la Federazione ha rivelato che stava abbandonando le sue indagini sui motori del 2019 con un accordo riservato. Secondo Bernie Ecclestone, l’ annuncio di un accordo privato è stato il primo errore della FIA. Il britannico ritiene che sarebbe stato meglio se avessero taciuto su questo accordo.

“Penso che ciò che la FIA ha fatto e non avrebbe dovuto fare sia ottenere una dichiarazione in cui afferma di aver raggiunto un accordo con la Ferrari. Cosa significa? Un accordo su cosa?” Chiede Ecclestone nell’ultimo numero della rivista. Coach, come pubblicato dal portale Race Fans. “Se fosse all’interno dei regolamenti dovrebbero vietarlo per il futuro. Altrimenti, non capisco quale accordo puoi raggiungere. Puoi avere un accordo che è ‘Okay, hai sicuramente imbrogliato e non c’è niente che possiamo fare, ma ti faremo la multa per quello “, ha aggiunto.

Bernie non ha potuto fare a meno di ricordare lo ” spygate “, per il quale la McLaren è stata multata di $ 100 milioni per aver spiato la Ferrari nel 2007. L’ex boss della Formula 1 ricorda di essere stato lui a proporre la sanzione economica e di aver respinto l’idea di Max Mosley, allora presidente della FIA, che avrebbe cacciato la squadra per due anni dalla Formula 1.

“C’era una squadra multata, sfortunatamente mi hanno incolpato perché ho proposto di multarla con 100 milioni di dollari. Qual’era l’alternativa? A quel tempo, il presidente della FIA Max Mosley voleva espellerli dal campionato. Ho detto: “li perderai due anni, non è così che dovrebbe essere fatto. Perché non li puniamo e portiamo via i soldi che hanno guadagnato per quello che è successo? È quello che abbiamo fatto “, ricorda Bernie.