Alfa Romeo Giulia GTAm vs Porsche 911 Turbo: il confronto

Gli appassionati di auto all’inizio dell’anno hanno vissuto dei bei momenti con la presentazione di Alfa Romeo Giulia GTA e Porsche 911 Turbo S. A proposito della vettura del Biscione è davvero difficile trovare un rivale all’altezza di questa nuova Alfa Romeo Giulia GTA. Questo soprattutto nella versione GTAm. Proprio per questo motivo, sebbene si tratti di due auto completamente diverse che appartengono a segmenti lontani, oggi vi proponiamo un confronto insolito tra la Giulia GTAm e la Porsche 911 Turbo. Il confronto è anomalo in quanto da una parte infatti abbiamo una coupé pura, dall’altra una berlina a tre volumi. Motore posteriore contro motore anteriore. Un modello con fluidità esemplare di fronte a una bestia da corsa con le caratteristiche sportive più aggressive. Due modelli, due scuole di pensiero. Anche le trasmissioni sono diverse: la Giulia GTAm è a trazione posteriore, invece la 911 nella versione Turbo ha la trazione integrale.

Per aggiungere ulteriore diversità, la 911 è una 2 + 2 Coupé, mentre la Giulia GTAm è una berlina a 4 porte senza sedili posteriori. Questo significa che l’auto consente solo a due persone di salire a bordo. Per quanto riguarda le prestazioni, conosciamo la scheda tecnica della Giulia GTA: il suo biturbo V6 – 2,9 litri sviluppa 540 CV per 1.520 kg. Sappiamo anche che accelera da 0 a 100 km / h in 3,6 secondi (ovvero +30 CV, -100 kg e -0,3 secondi rispetto alla versione Quadrifoglio). Ma attualmente siamo solo nella fase delle ipotesi per quanto riguarda la versione GTAm, non sappiamo ancora dunque se i tempi di accelerazione e la velocità massima è maggiore in questa versione rispetto alla GTA.

Per quanto riguarda la Porsche 911 Turbo il suo 6 cilindri da 3,8 litri eroga 520 cv a 6.000-6.500 giri/min raggiunge una velocità massima di 318 km orari e accelera da 0 a 100 in 3,2 secondi. Riassumendo, abbiamo fatto un confronto tra la versione più cattiva della nuova Alfa Romeo Giulia GTA, contro la “classica” 911 Turbo. Anche i prezzi delle due auto non dovrebbero essere così distanti. Si ritiene che Giulia GTAm dovrebbe avere un prezzo di poco sopra i 150.000 euro, non molto meno della Porsche 911 Turbo.

Dobbiamo però concludere dicendo che Alfa Romeo Giulia GTAm presenta forse più punti di contatto con la Porsche 911 GT3. Infatti entrambe le vetture vantano un alettone posteriore fuori misura, un diffusore sofisticato e un sistema di scarico particolarmente prestante. Anche a bordo la filosofia è la stessa: Giulia GTAm ha un roll bar, un vano dedicato al casco e l’estintore. Anche le maniglie delle porte sono state sostituite con cinghie. Ultimo punto comune: il cambio. Alfa Romeo ha integrato un cambio automatico ZF8 sulla sua Giulia GTAm e lo stesso accade anche nella 911 GT3.