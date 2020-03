Jeep: ecco le ipotesi sull’origine del nome

In tanti si domandano quale sia l’origine del nome Jeep che è ormai considerato da molti come un marchio globale. Sono state avanzate diverse ipotesi sull’origine di questo nome. La prima e più diffusa ipotesi, dice che il nome attribuito nei primi anni 40 derivi dalle iniziali di General Purpose Vehicle (veicolo per uso generale). Questo in quanto i primi esemplari furono impiegati dall’esercito come veicoli da ricognizione in tempo di guerra. Un errore di pronuncia delle iniziali GP usate di frequente sarebbe all’origine di questo nome.

Tuttavia, secondo alcuni, il nome Jeep era già stato portato da un camion dotato di attrezzature speciali per perforare i pozzi di petrolio in Oklahoma già nel 1934. Un’altra versione attribuisce questo nome battesimale al suo autista di test, James O ‘Brien, che sarebbe stato affascinato dalle prestazioni di questa vettura a quattro ruote motrici.

Il nome, secondo questa ipotesi, sarebbe stato ispirato da un personaggio del fumetto Popeye della fine degli anni ’30. Questo animaletto chiamato Eugène The Jeep, dunque sarebbe all’origine del nome poi attribuito al famoso marchio americano che fa parte del gruppo Fiat Chrysler. C’è infine anche chi afferma che l’uso di “Jeep” nel gergo militare statunitense risalga alla Prima guerra mondiale, quando la parola significava “recluta, novellino”.

