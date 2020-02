Jeep deposita il nome Obsidian: nuovo modello in arrivo?

Gli appassionati di Jeep del sito Wagoneer Fans Forum pubblicano spesso sul web informazioni molto interessanti sul produttore specializzato in SUV e fuoristrada. Secondo i membri più coinvolti nella comunità del marchio, Jeep ha appena presentato la denominazione Obsidian presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. È ancora troppo presto per dire quale sarà il prodotto di questa manovra. Jeep potrebbe benissimo utilizzare questa etichetta in futuro per una finitura o una nuova versione di un modello già esistente nella sua gamma. Gli utenti di Internet sono più entusiasti di questo nome. Secondo loro, Obsidian sarà un veicolo completamente nuovo con tre file di sedili.

L’idea è tutt’altro che irrealistica. Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha nei suoi programmi di utilizzare la piattaforma di Jeep Grand Cherokee, che condivide anche con la Dodge Durango per un altro veicolo a 3 file di sedili a marchio Jeep. L’esistenza di questa soluzione tecnica consente di lanciare tale modello entro il prossimo anno. Dunque secondo i soliti bene informati il nome Obsidian potrebbe venire utilizzato dalla casa automobilistica americana proprio per questo modello. vedremo dunque se nelle prossime settimane arriveranno ulteriori conferme a questa ipotesi suggestiva.

