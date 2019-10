Carlos Sainz afferma che “è stato bello” battere Charles Leclerc in duello in Giappone

Il pilota della McLaren Carlos Sainz ha ammesso quanto sia stato bello essere uscito vincitore da un duello uno contro uno con la stella della Ferrari Charles Leclerc domenica al Gran Premio del Giappone. Leclerc ha danneggiato la sua auto dopo essersi scontrato con Max Verstappen proprio all’inizio della gara, facendo finire il pilota monegasco in fondo alla griglia e tentando di risalire la griglia a Suzuka. Sainz ha parlato a Motorsport.com del duello con una Ferrari in Giappone e ha dichiarato: “Oh sì, mi sono sentito benissimo. Quando hai una Ferrari 10 secondi indietro e quando sapendo che è un paio di secondi più veloce in gara, pensi che non ce la farai.”

“Ma stavo risparmiando le gomme all’inizio dello stint e quando mi è stato richiesto di spingere sono stato in grado di trovare mezzo secondo di passo e anche se è stato mezzo secondo più veloce per i primi tre o quattro giri, ha improvvisamente rallentato, ho tenuto il passo e lui ha rinunciato. È stato bello! ” Il pilota spagnolo ha terminato di nuovo in P5 domenica e continua a stupire nella sua stagione d’esordio per la McLaren, avendo recentemente superato Pierre Gasly, che ha trascorso metà della stagione alla Red Bull, al sesto posto nella classifica piloti.