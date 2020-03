Ferrari F12berlinetta 70th Anniversary Edition: la speciale one-off è in vendita

Nel 2017, Ferrari annunciò una speciale one-off della sua F12berlinetta chiamata Ferrari F12berlinetta 70th Anniversary Edition. Si tratta di un veicolo che al giorno d’oggi è un ottimo acquisto per i collezionisti con tasche estremamente gonfie e che apprezzano i veicoli in edizione speciale.

Il particolare esemplare è in vendita nell’Ohio al prezzo di 398.900 dollari (circa 370.979 euro) e, secondo la documentazione, il prestante motore V12 aspirato da 6.3 litri ha percorso appena 257 km. Anche se non è un’auto nuova di zecca, questa F12berlinetta 70th Anniversary Edition si avvicina parecchio.

Ferrari F12berlinetta 70th Anniversary Edition: una delle sole cinque vetture con queste specifiche è in vendita

Secondo quanto riportato, abbiamo di fronte una delle sole cinque Ferrari realizzate con queste specifiche e questa è l’unica F12berlinetta ad averle. Esternamente, troviamo una carrozzeria bicolore in Grigio Alloy presa in prestito dalla 250 GT Berlinetta del 1958.

Oltre a questo, ci sono dei cerchi in grigio opaco, inserti inferiori in plastica e griglie esterne in nero opaco, dettagli cromati chiari, vari badge esterni del 70º anniversario, un sistema di scarico sportivo e delle pinze freno nere.

L’abitacolo di questa speciale Ferrari F12berlinetta 70th Anniversary Edition del 2017 è altrettanto esclusivo. Troviamo degli interni in pelle Dune con un rivestimento in pelle nera su cruscotto, braccioli, parete posteriore, cinture e altro ancora.

Presente anche dell’alcantara nera su console centrale inferiore e moquette ed elementi in alluminio, portabicchieri in nero opaco, cinture di sicurezza in Beige Charo e così via.

A livello di caratteristiche, la one-off del cavallino rampante propone cruise control, telecamera posteriore, display lato passeggero, radio satellitare, sistema audio ad alta potenza, contagiri giallo e parabrezza termoisolante. Il valore complessivo di tutti questi optional è di circa 150.000 dollari (circa 139.500 euro).

Per quanto riguarda le prestazioni, il 12 cilindri da 6.3 litri di questa F12berlinetta 70th Anniversary Edition è in grado di sviluppare una potenza di 740 CV e 690 nm di coppia massima, sufficienti per permettergli di scattare da 0 a 96 km/h in circa 3 secondi.