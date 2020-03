Pneumatici: molti automobilisti americani non sanno quando cambiarli

Un’indagine condotta dall’U.S. Tire Manufacturers Association (USTMA – associazione americana i produttori di manufatti in gomma) riporta che soltanto il 30% degli automobilisti statunitensi sa quando sostituire gli pneumatici. Anche noi italiani comunque non siamo di certo più bravi.

Moltissimi automobilisti USA non sanno quando cambiare le gomme usurate. In questo momento, il limite di usura presente negli Stati Uniti è di 2/32 di pollice, ossia lo stesso di quello presente in Italia (1,6 mm). Bisogna considerare, però, che il mercato degli pneumatici negli USA è molto diverso da quello europeo e inoltre c’è il problema delle temperature che hanno una maggiore escursione.

Pneumatici: il 40% degli automobilisti USA effettua dei controlli ad occhio

Secondo la ricerca riportata da Federpneus, l’Associazione Nazionale Rivenditori Specialisti Pneumatici, il 40% degli automobilisti statunitensi effettua dei controlli ad occhio per scoprire se le gomme sono gonfie o meno mentre soltanto il 17% sa come controllare la corretta pressione.

È sempre consigliato effettuare un controllo rapido prima di mettersi alla guida in modo da accertarsi che le gomme non abbiano problemi. Molte persone utilizzano i classici metodi per controllare lo stato di salute di uno pneumatico come ad esempio premere con il piede oppure con il pollice sulla spalla per vedere se è gonfio o meno .

Parliamo di metodi comunque funzionanti ma non sono imprecisi nel rilevare, ad esempio, una pressione più ridotta. Vi ricordiamo che l’articolo 79 del Codice della Strada riporta che la profondità degli intagli principali del battistrada deve essere di almeno 1,6 cm per gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, di almeno 1 cm per i motoveicoli e di almeno 0,5 cm per i ciclomotori.