Ram 1500 Laramie Southwest Edition 2020 debutta in Texas

Ram ha presentato poco fa il Ram 1500 Laramie Southwest Edition 2020 che si propone come un nuovo allestimento di lusso destinato a tutti gli interessati al famoso pick-up. Il veicolo porta con sé un aspetto popolare e delle caratteristiche di lusso. In base a quanto affermato da FCA, questo modello verrà offerto esclusivamente in Texas e negli stati limitrofi.

Mike Koval, Ad Interim Head di Ram Brand, ha detto: “Per quasi 20 anni, Ram ha riconosciuto che il sud-ovest del Texas e dell’America sono il centro dell’universo dei pick-up. Ram è stato il primo produttore a offrire un modello esclusivo in Texas e l’edizione Lone Star rimane il nostro pick-up più popolare in Texas. Il nostro nuovo Ram Laramie Southwest Edition aggiunge la migliore combinazione nel segmento per quanto riguarda prestazioni, capacità, lusso e tecnologia“.

Ram 1500 Laramie Southwest Edition 2020: il brand di FCA lancia il nuovo allestimento per i clienti texani

Esternamente, i paraurti, gli specchietti retrovisori esterni e i bordi della carrozzeria del Ram 1500 Laramie Southwest Edition 2020 gli conferiscono un aspetto sofisticato. In particolare, troviamo alcune parti cromate come gli inserti della griglia, i ganci traino e le modanature laterali della carrozzeria, oltre a un set di cerchi lucidi da 20″.

Presenti anche dei gradini laterali elettrici che si espandono quando il veicolo è parcheggiato e si richiudono quando si muove. Internamente, la Southwest Edition del famoso pick-up è ricca di funzionalità, tecnologia e caratteristiche uniche.

Tra queste spiccano il sistema di infotainment Uconnect 4C con il suo enorme display touch da 12 pollici, il tetto apribile panoramico a doppio pannello e il controllo elettronico del freno della rimorchio.

Non mancano i fari abbaglianti con attivazione automatica, il monitoraggio dei punti ciechi con rilevamento del percorso trasversale posteriore, il sistema ParkSense, il sistema di assistenza al parcheggio posteriore, il rilevamento della pioggia e così via.

Tutti gli esemplari del Ram 1500 Laramie Southwest Edition verranno consegnati con una sorta di cassaforte ad alta resistenza targata Mopar quando viene selezionata l’opzione con sedile avvolgente.

La nuova variante del pick-up è disponibile con tutte le motorizzazioni offerte da questo modello e può essere scelta nelle configurazioni Quad e Crew Cab e con cassone in varie lunghezze. Il prezzo di listino suggerito dal produttore per portarsi a casa il 1500 Laramie Southwest Edition è di 45.380 dollari (circa 41.781 euro). Le vendite partiranno nel secondo trimestre del 2020 (aprile-maggio-giugno).