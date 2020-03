Fiat Chrysler India chiede ai dipendenti di lavorare da casa durante l’epidemia

Con l’intento di salvaguardare la sua forza lavoro dagli effetti negativi della pandemia di Coronavirus, Fiat Chrysler India ha dichiarato di aver permesso a oltre il 50% del suo personale, degli uffici di Mumbai e di Pune, di lavorare da casa, almeno fino al 31 marzo, 2020 e sta adottando misure proattive per garantire il “distanziamento sociale”, che è la necessità dell’ora. FCA, che opera da tre sedi in India – Corporate Office a Mumbai, un ufficio di ingegneria a Pune e il principale centro di ingegneria a Chennai, ha dato la priorità all’opzione di “lavoro da casa” (WFH) per il suo personale nel Maharashtra sulla base di consigli precauzionali dal governo indiano e anche dai governi statali.

Il Presidente e Amministratore Delegato di Fiat Chrysler India, Partha Datta, ha dichiarato: “La salute e il benessere dei nostri dipendenti e dei vari partner è della massima importanza per noi come organizzazione. Dobbiamo sopportare questi tempi difficili insieme come cittadini responsabili e prenderci cura delle nostre famiglie, amici e colleghi, garantendo allo stesso tempo la continuità aziendale. Anche se nessun dipendente di FCA India ha riportato o è risultato positivo, siamo pienamente consapevoli della gravità della situazione e ogni giorno adottiamo misure rapide e proattive, necessarie per il benessere di tutti”

Ai dipendenti di Fiat Chrysler India, che utilizzano i mezzi pubblici, è stato consigliato di lavorare da casa. È stato chiesto loro di rimanere connessi tramite gli strumenti forniti nei loro computer portatili e di gestire in remoto e partecipare alle riunioni critiche. I dipendenti con esigenze aziendali critiche e coloro che utilizzano veicoli aziendali sono autorizzati a lavorare in ufficio previa approvazione del proprio manager. Il personale addetto alle vendite sul campo di FCA è stato invitato a coordinare gli affari da casa. È stato inviato un avviso sulla salute alla rete nazionale di rivenditori FCA che li istruisce sui passi che devono essere presi negli showroom per la propria igiene e anche nel trattare con i clienti.

