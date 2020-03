Ram 1500 2020: ora disponibile la nuova colorazione verde oliva

Un paio di settimane fa sono state pubblicate in rete alcune foto della colorazione Hydro Blue del Ram 1500 2020 che stava arrivando presso i concessionari dei rivenditori Ram. Tuttavia, Hydro Blue non è stato l’unico colore ad entrare a far parte della gamma del popolare pick-up.

Infatti, la casa automobilistica americana ha aggiunto altre due tonalità: Olive Green e RV Match Walnut Brown Metallic. La prima colazione è disponibile da questo mese presso i rivenditori del brand di FCA.

Ram 1500 2020: la nuova colorazione Olive Green si aggiunge alla gamma 2020 del pick-up

Il nuovo colore verde oliva (Olive Green) aggiunge un aspetto di maggior classe al già elegante esterno del veicolo. Ad esempio, l’esemplare che vedete in foto è un Ram 1500 Big Horn Crew Cab 4×4 Off-Road 2020 che, oltre ad essere elegante grazie al nuovo colore verde oliva, propone un aspetto molto robusto.

L’esemplare è stato avvistato nel parcheggio del rivenditore Dishman Dodge, a Spokane (Washington). Olive Green è solo una delle 12 colorazioni disponibili nella line-up 2020 del pick-up. L’elenco non include la versione Built to Serve in edizione limitata annunciata qualche settimana fa.

In questo momento, il colore verde oliva è disponibile solo per gli allestimenti Tradesman, Big Horn e Laramie aggiungendo 100 dollari. Per avere maggiori informazioni, basta visitare il sito Web di Ram Trucks o recarsi presso un rivenditore autorizzato.