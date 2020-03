Fiat Strada è il più venduto in Brasile nella prima metà di marzo

I risultati di vendita registrati in Brasile nella prima metà di marzo mostrano uno scenario molto simile a quello ottenuto il mese scorso.

In particolare, nella Top 20 delle auto più vendute nel mercato brasiliano spiccano la Fiat Argo in 5ª posizione con 3908 esemplari venduti, il Jeep Renegade al 7° posto con 3200 unità immatricolate, la Mobi in 12ª posizione con 2494 esemplari venduti e la Jeep Compass al 16º posto con 2119 unità immatricolate.

Fiat: il marchio torinese si piazza in diverse posizioni nella classifica delle auto più vendute

Il podio è composto da Chevrolet Onix (8023), Hyundai HB20 (4586) e Ford Ka (4415) mentre il 4° posto è occupato dalla Onix Plus di cui sono stati venduti 3970 esemplari, ossia 62 in più della Argo. Fra quest’ultima e il famoso SUV compatto di Jeep troviamo la Volkswagen Gol di cui sono state vendute 3390 unità.

Prima della Fiat Mobi ci sono i seguenti veicoli: Volkswagen T-Cross all’8° posto con 3067 esemplari, Volkswagen Polo in 9ª posizione con 2615 unità, la Ford Ka Sedan al 10º posto con 2588 e la Renault Kwid in 11ª posizione con 2542.

Per quanto concerne le vendite dei veicoli commerciali leggeri, sempre per quel che riguarda il Brasile e i primi 15 giorni di marzo, abbiamo il Fiat Strada al 1° posto con 3300 si esemplari immatricolati.

Subito dopo c’è il fratello più grande Toro che ha conquistato 2597 unità vendute. Parliamo di una differenza davvero sostanziale (709 esemplari). Il podio si completa con il Toyota Hilux di cui sono state spedite 1923 unità.

Un altro veicolo di Fiat presente nella classifica è il Fiorino, esattamente al 7° posto con 902 esemplari immatricolati. 4°, 5° e 6° posto sono occupati, rispettivamente, da Volkswagen Saveiro (1694), Chevrolet S10 (1031) e Ford Ranger (988).

In 8ª, 9ª e 10ª posizione, infine, troviamo Volkswagen Amarok (810), Chevrolet Montana (573) e Mitsubishi L200 (505).